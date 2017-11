Drabstiltalt skyder skylden på to andre

SKAGEN: Den 42-årig tiltalte i drabssagen fra Skagen, som anklagemyndigheden vil have dømt til forvaring, forklarede fredag i retten, at det var en 28-årig og en 29-årig mand, der på brutal vis slog en 20-årig mand ihjel i hans lejlighed på Skagavej i Skagen 16. januar.

Ud over den 42-årige er en 29, 28 og 19 årig mand tiltalt for drabet. Ifølge anklagemyndigheden slog de fire mænd den 20-årige ihjel i forening som afstraffelse for, at den 20-årige skulle have givet den 19-årige ketamin, hvilket medførte, at han fik lammelse i benene.

Den 20-årige døde to dage efter overfaldet af sine kvæstelser. Han havde flere alvorlige skader i hovedet, efter at være blevet slået med vægte, en krydsnøgle og en stol. Han blev desuden stukket fem gange i ryggen med en kniv og saks.

Den 42-årige afgav en meget detaljeret forklaring om, hvad han mente der skete den fatale aften. Han fortalte, at han var hjemløs og tidligere misbruger, der på daværende tidspunkt forsøgte at komme ud af misbruget og blive et bedre menneske.

Han var dog endt i et misbrug igen, og derfor skulle han over til en anden mand for at hente nogle piller. I den lejlighed var de tre andre tiltalte i sagen, og på et tidspunkt blev der snakket om, at den 20-årige havde givet den 19-tiltalte ketamin, som var ved at tage livet af den tiltalte, forklarede den 42-årige.

Derfor ville den 28-årige og den 29-årige straffe den nu afdøde. Ifølge den 42-årige forsøgte han at tale dem fra det, fordi han kunne se, at det ville gå galt. Det lykkedes ikke, og derfor valgte den 42-årige at tage med for at sikre, at det ikke løb af sporet, forklarede han.

I lejligheden gik det helt galt

I retten forklarede han, at han aftalte med de to andre tiltalte, at han ville slå den 20-årige med et baseballbat, og så var den sag ude af verden. Han forklarede også, at den 19-årige tiltalte blev tilbage, og således slet ikke var med i den dræbtes lejlighed.

I lejligheden på Skagavej gik det dog helt galt. Den 42-årige fortalte, at de to andre tiltalte var parat til at overfalde den 20-årige, og derfor valgte den 42-årige at slå den nu afdøde over knæet med battet.

Her gik det op for ham, hvem det var han havde slået, og derfor vendte han om for at gå ud af lejligheden. Den 42-årige kunne nemlig godt lide den dræbte, men han nåede ikke andet end to skridt, før den 20-årige hev ham ned på gulvet og tog kvælertag på ham, forklarede han i retten.

Derfor råbte han om hjælp, og lige pludselig begyndte den 28-årige tiltalte at slå løs på den 20-årige med en krydsnøgle, forklarede den 42-årige i retten.

Den 28-årige skulle angiveligt have slået mange gange og så hårdt, at den 42-årige kunne høre kraniet knage, forklarede han.

- Jeg råbte stop meget højt, mange gange, og til sidst lykkedes det mig at få ham stoppet, sagde den 42-årige i retten.

Herefter gik de tre tiltalte tilbage til den lejlighed, de kom fra, men den 28-årige og den 29-årige gik tilbage til den 20-åriges lejlighed, fordi de havde glemt krydsnøglen. Da de efter 10 minutter vendte tilbage igen, sagde de, at nu havde de slået den 20-årige ihjel ved at have stukket ham ned, forklarede den 42-årige i retten.

- Jeg tænkte, at det sker bare ikke. Han (den dræbte, red.) var en god dreng. Han havde ikke fortjent det her, sagde han.