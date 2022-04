Drama foran Føtex: Stak mand i ansigtet med knust flaske

FREDERIKSHAVN:En lille spiritusflaske blev forvandlet til et våben, da en 31-årige mand fra lokalområdet søndag eftermiddag overfaldt en 49-årige mand foran Føtex på Rådhus Allé i Frederikshavn.

Offeret blev primært blev slået med den knuste flaske omkring det ene øje. Overfaldet gav flænger, der skulle syes, men ikke livstruende skader, oplyser politiet.

Den 31-årige blev anholdt søndag kl. 15.05 og fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring mandag formiddag. Her blev afgørelsen, at den 31-årige i første omgang bliver varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for grov vold. Det oplyser anklager ved Nordjyllands Politi, Eva Madsen.

Årsagen til optrinnet er endnu ikke afdækket til bunds, da de to implicerede havde hver sin forklaring, fortæller anklageren. Hun fortæller, at de to kendte i hinanden i forvejen.

Ifølge politikommissær Emil Thomsen, Nordjyllands Politi i Frederikshavn, er den 31-årige i forvejen kendt af politiet.

Den sigtede nægtede sig skyldig i overfaldet.