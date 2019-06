Drama i kulissen: Den Bette Kro lukket omgående

JERUP: Den Bette Kro i Jerup nord for Frederikshavn er tilsyneladende forhekset, for selv om kundegrundlaget i området er i orden, er det umuligt for ejere/forpagtere at holde åben ret længe af gangen.

Den Bette Kro havde åbningsreception 3. maj, men mandag morgen var det slut.

Det fremgår af Den Bette Kros Facebook-side

Ditte Pedersen havde forpagtet selve kroen, mens ejerne af bygningen drev Bed and Breakfast på førstesalen.

Men de to parter kunne tilsyneladende ikke blive enige om den daglige drift og kunne ikke finde ud af at drive de to enheder sammen.

Derfor er kroen nu lukket med øjeblikkelig virkning.