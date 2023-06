Dreng og ung kvinde anholdt for tyverier

FREDERIKSHAVN:En 15-årig dreng og en 18-årig kvinde blev onsdag middag anholdt af politiet - mistænkt for en stribe tyverier og indbrud i Frederikshavn.

Det drejer sig om to indbrud og to indbrudsforsøg i byen samt et tyveri fra en bil og et tyveriforsøg i en anden bil.

Det hele skete natten til onsdag, ifølge politiet.

I villaer på Ingeborgvej og Agnethevej er der stjålet henholdsvis nøgler samt smykker og penge, mens der var indbrudsforsøg i huse på Enighedsvej og Solbakkevej.

Og fra en bil er stjålet en såkaldt smartdongle.

De to unge - begge fra lokalområdet - skal afhøres onsdag eftermiddag og vil derefter blive løsladt, oplyser politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi.