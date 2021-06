Du kan få job i nyt nordjysk skattecenter fra 2023

- Vi skal lige have loftet repareret først, sagde statsminister Mette Frederiksen, da hendes fagminister skatteminister Morten Bødskov var færdig med at forklare, hvornår de 125 nye medarbejdere kan flytte ind i skattekontrolcenter Frederikshavn.

Mette Frederiksen og Morten Bødskov havde inviteret til pressemøde i det tidligere posthus, som skal huse SKAT fra 2023, for at fortælle overordnet om regeringens plan om at placere statsarbejdspladser i hele landet, og forklare hvilke opgaver, skattecentrene rundt om i provinsen skal tage sig af.

- Det bliver skatteøkonomisk kriminalitet af den tunge slags som momskarruseller og hvidvask. Præcis hvordan opgaverne fordeles mellem de otte forskellige centre, er ikke på plads, forklarede Morten Bødskov.

Skatteminister Morten Bødskov fortalte, at man hidtil har fået besat stillingerne i de to første centre, der er åbnet i Fredericia og Frederikssund og man er i gang med flere jobsamtaler. I alt skal der på landsplan opnormeres i SKAT med 1000 mennesker. Foto: Bo Lehm

De otte skattecentre fordeles med fire i Jylland, to på Fyn og to på Sjælland. De første to centre er åbnet i Fredericia og Frederikssund. Lige nu er SKAT i fuld gang med at ansætte medarbejdere i i Viborg og Esbjerg, og til sidst opslås jobs i de fire centre Frederikshavn, Ringe, Svendborg og Slagelse.

- Og erfaringen ind til videre viser, at vi kan rekruttere de medarbejdere, vi har brug for, sagde Morten Bødskov og nævnte økonomifolk og revisorer, som nogle af de faggrupper, der havde søgt og fået job i centret i Fredericia.

Indtil videre er der ansat 375 nye medarbejdere i SKAT, og når alle otte centre kører i 2023 vil SKAT være tilført 1000 nye medarbejdere.

For regeringen handler det om, at gøre op med centraliseringen af statslige arbejdspladser på flere fronter senest fik flere større nordjyske byer uddannelser. Det medførte en del kritik og en bekymring fra de fire store uddannelsesbyer for at der ikke kan skabes et højt fagligt miljø andre steder i landet.

- Hver gang vi etablerer statslige arbejdspladser andre steder end i de største byer i landet, møder vi spørgsmålet om, der kan rekrutteres til den slags jobs. Det tror vi på, der kan, sagde statsministeren.

Mette Frederiksen har valgt at offentliggøre placeringen af de nye skattecentre på en af de kommende center i Frederikshavn tidligere posthus, sammen med Morten Bødskov. Foto: Bo Lehm

Selvom Frederikshavn ledes af en socialdemokratisk borgmester, Birgit S. Hansen, der er på valg til november, så afviste partifællen statsminister Mette Frederiksen, at det har noget med placeringen af Skats nye center i netop Frederikshavn.

- Vi sidder med et Danmarkskort og kigger på, hvor der bør være et skattecenter, for at vi kan se at hele landet er godt dækket ind. Skat skal være tilstede i alle dele af landet. At der er en socialdemokratisk borgmester i nogle af kommunerne med de nye skattecentre kan skyldes, at vi har mange af socialdemokratiske borgmestre, svarede Mette Frederiksen.

Statsministeren tilbragte i øvrigt hele dagen i Nordjylland. Om formiddagen var Mette Frederiksen og uddannelsesminister Ane Halsbo Jørgensen i Thisted og mødtes med studerende på UCN i Thisted. Derefter gik turen til Sæby. Her besøgte statsministeren i selskab med borgmester Birgit AS. Hansen flere butikker. Temaet for besøget i Sæby var, hvordan kommunerne med afsæt i Land & By-udspillet kan skabe mere levende bymidter.