Du skal yde før du kan nyde musikken i år

SKAGEN:Alle mærker at priserne i samfundet stiger. Det gør Skagen Festival også. Det er blevet dyrere at holde en festival med leje af telt og toiletvogne, dyrere at betale for lys og strøm. Udgifterne stiger og indtægterne skal gerne gøre det samme. Derfor har festivalen besluttet, at fra i år, skal der betales entré på alle festivalens fire scener. Det betyder, at midtbyscenen Torvescenen i år tager entré på 50 kroner.

- Du betaler 50 kroner, når du kommer ind i teltet og det indhegnede område. Derefter må du blive der så længe, du vil. Forlader du området og vil ind igen, skal du betale 50 kroner igen. Du kan ikke købe armbånd til Torvescenen, forklarer festivalformanden Lis Jensen.

Festivalen foregår fra torsdag 30.juni til søndag 3.juli og det er 50. gang, at der er festival i Skagen.

Ved Kulturhus Kappelborg er Torvescenen, hvor mange lige dumper ind og hører om de kan lide musikken. Torvescenen er de musikalske overraskelsers sted. Og det vil den blive ved med at være.

På plakaten i år er torsdag Kl. 10.00 Shamrock, Kl. 11.45 The Mukherjee Development Kl. 13.30 De Gyldne Drenge Kl. 15.15 Laursen Kl. 17.00 Souvenirs Kl. 18.45 Baby Did a Bad Thing Kl. 20.30 Kejser Larsen Band Kl. 22.15 Kasper Buch

Fredag 1/7 Kl. 10.00 Denis McLaughlin Irish Folk Band, Kl. 11.45 Geraldine Thenoux Kl. 13.30 Laursen Kl. 15.15 Grace James Kl. 17.00 Villy´s Trio Kl. 18.45 FAR Kl. 20.30 Kasper Buch Kl. 22.15 SUPERSCUM

Lørdag 2/7 Kl. 10.00 Søren Krogh m/band. Kl. 11.45 Stine Klingsten & Band Kl. 13.30 Villy´s Trio Kl. 15.15 De Gyldne Drenge Kl. 17.00 Grace James Kl. 18.45 Brophy's Law Kl. 20.30 All My Exes Kl. 22.15 Toby Beard Kl. 00.00 SUPERSCUM

Søndag 3/7 Kl. 10.00 Flekkefjord Sangforening. Kl. 11.45 BRAGR Kl. 13.30 Tom Donovan.