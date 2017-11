Duo snuppet fem timer efter design-kup

SÆBY: To ungersvende troede muligvis, at de var sluppet afsted med et design-kup til flere tusinde kroner onsdag morgen: Klokken 4.23 gik alarmen i Kop & Kande i Grønnegade i Sæby. En butiksrude var blevet smadret, og mens alarmen ringede, så lykkedes det gerningsmændene at smutte med 30 - 40 Lykketrolde og Kay Bojesen-figurer. Men allerede fem timer senere blev duoen anholdt på den enes adresse med alle tyvekosterne.

- Det lykkedes os at identificere dem via overvågningsmateriale fra butikken, siger politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Der er tale om to unge mænd på henholdsvis 20 og 22 år fra lokalområdet, og politiet kender dem lidt i forvejen.

Ifølge politikommissæren har de to erkendt det hele, og de løslades efter endt afhøring.