Redningsaktion i nat: Dykkere lå i havet i syv timer

KANDESTEDERNE:To dykkere kom fredag aften i alvorlig knibe i havet flere kilometer ud for Kandestederne.

De var dykket ned for at se på et vrag, men da de kom op til havoverfladen, var deres båd drevet væk.

Dykkernes pårørende blev bekymrede, da de ikke havde hørt noget fra dem sent fredag aften, og kort før kl. 23 ringede de pårørende 112.

En større redningsaktion startede, og redningsbåde fra både Hirtshals og Skagen sejlede ud for at lede efter de to forsvundne dykkere. Samtidig blev en redningshelikopter sendt til området for at lede efter dem

Det lykkedes at finde de to dykkere natten til lørdag. De lå i vandet tre-fire kilometer ude for Kandestederne, og redningsbåde havde i mørket bemærket lys fra dykkerne i vandet.

De blev begge reddet op i en af redningsbådene og sejlet i land.

"De fortalte de havde været i vandet i 7 timer. Begge personer var ved godt mod og glade for de var blevet fundet", skriver Skagen Redningsstation på Facebook.

- De to mænd var iført dykkerdragter, og trods de mange timer i vandet havde de det godt og blev kørt direkte hjem, fortæller vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

