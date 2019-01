Dyre designermøbler stjålet: To formodede indbrudstyve hurtigt fanget

SÆBY: To formodede indbrudstyve blev taget på fersk gerning, da en nabo så dem slæbe dyre designermøbler ud af nabohuset.

Det førte til, at en 30-årig mand søndag blev varetægtsfængslet, sigtet for at stå bag indbruddet i Sæby.

Det fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi.

Nabo slog alarm

Indbruddet skete natten mellem lørdag og søndag i en villa på Hans Buchs Vej i Sæby.

Her blev der stjålet to Wegner sofaer, to Wegner stole, en gyngestol samt smykker.

Gerningsmændene havde skaffet sig adgang ved at brække et stuevindue op med et koben.

Men en nabo havde set, hvad der foregik og ringede til politiet. Naboen fortalte, at han havde set to personer bære en af sofaerne ind i en mørk Audi, hvorefter de forlod stedet.

Ventede på tyvene

En patrulje blev sendt til stedet, og da betjentene ankom, kunne de se, at flere møbler var linet op imod terrassedøren.

Derfor ventede betjentene i håbet om, at tyvene vendte tilbage for at hente de sidste tyvekoster.

Og ganske rigtigt rullede en mørk Audi lidt senere ind i indkørslen til huset.

Stak af men efterlod bil

Betjentene råbte en person an, der straks stak af fra stedet til fods.

Det lykkedes ikke for betjentene at fange ham. Men det varede nu ikke længe.

Betjentene tjekkede blot tyvens bil og kørte til den adresse, hvor den var registeret.

Her blev den 30-årige mand og en 27-årig kvinde anholdt og sigtet for indbruddet.

Men det var altså kun den 30-årige mand, der søndag blev fremstillet i et lukket grundlovsforhør og fængslet.

Kvinden er løsladt, men fortsat sigtet, fortæller Peter Skovbak.