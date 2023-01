Dyreflok løber i øst og vest - efter de slap ud i blæst

ÅLBÆK:En flok krondyr slap ud fra en dyrepark ved Ålbæk i kraftigt blæsevejr, og alle forsøg på at få dem hjem har hidtil været forgæves.

Både heste og en drone har været brugt for at få de 15 løsslupne dyr hjem til dyreparken Farm Fun, men uden succes.

De var stadig på fri fod onsdag - fem dage efter de stak af.

Andre metoder

Dyreparken har dog ikke opgivet. Nu skal andre metoder tages i brug.

Det er ikke helt nemt af få flokken af krondyr tilbage til dyreparken. Heller ikke ved brug af hest. Foto: Morten Severinsen

Det var fredag, at meget kraftigt blæsevejr væltede en låge hos Farm Fun, og så stak dyreflokken af: Én kronhjort og 14 hinder og kalve.

De har siden bevæget sig rundt i området, blandt andet på stranden, og onsdag befandt de sig nogle kilometer fra dyreparken.

- Vi brugte en drone og heste for at lokke og presse dem hjem, fortæller Anette Klausen, medejer af Farm Fun.

Men forgæves.

Hov! Interessant drone

Hvis man troede, at en drone kan bruges til at dirigere rundt med kronhjorte, kan man godt tro om igen.

- I første omgang var de meget opmærksomme på dronen. De blev interesserede i den, fortæller Anette Klausen.

Men selv om kronhjortene er født i fangenskab, så ér de vilddyr, der følger instinkterne - og ikke en drone.

- De gør som det passer dem, konstaterer Anette Klausen.

Lokkende lyd

Krondyrene går op mod vinden for ikke at blive opsnuset af rovdyr, og vindretningen har hidtil ikke være en fordel i forsøget på at få dem hjem til Farm Fun.

- Nu venter vi på at vejret og vindretningen ændrer sig, og så udtænker vi en ny plan. Eventuelt at lokke dem med lyden af en fodervogn. Det er en lyd, de kender, siger Anette Klausen.

Selv om krondyrene i det fri er et flot syn, skal man ikke selv nærme sig eller forsøge at presse dem i en bestemt retning. Det vil stresse dem, påpeger dyreparken.