Eddie-sagen: Ægtepar bliver frivilligt i fængsel - 52-årig skal igen i retten

FREDERIKSHAVN:I morgen udløber varetægtsfængslingen af de tre personer, der er sigtet for at have dræbt og brændt 39-årige Eddie Karl-Johan Christensen 9. maj på en ejendom på Rendborgvej nord for Frederikshavn.

Et ægtepar - en 46-årig kvinde og en 45-årig mand - har frivilligt accepteret, at deres varetægtsfængsling bliver forlænget med fire uger, oplyser anklager Kim Kristensen.

Derfor er det kun den tredje sigtet - en 52-årig svensk mand - der fredag bliver fremstillet i Retten i Hjørring med krav om en forlængelse af varetægtsfængslingen med yderligere fire uger.

Og her vil anklageren - igen - begære dørene lukket for offentligheden af hensyn til efterforskningen.

Drabssagen har fra starten været omgivet af både mystik og lukkethed, og det er ikke mange detaljer, der er sluppet ud om den spektakulære sag.

Sagen begyndte et par dage efter drabsdagen 9. maj, hvor Eddie Karl-Johan Christensens mor kontaktede politiet, fordi hun ikke havde kunnet få kontakt til sin søn i nogle dage. Sidste samtale med sønnen var samme aften, som han blev dræbt. Her havde han givet udtryk for, at han var bange.

Den 39-årige blev herefter efterlyst, men politiet fik hurtigt en mistanke om, at han kunne have været udsat for en forbrydelse.

Da politiet 14. maj rykkede massivt ud på ejendommen på Rendborgvej, hvor Eddie boede i en campingvogn, fik sagen for alvor opmærksomhed.

Isært fordi, det ikke var første gang, at nogen var efter Eddie Karl-Johan Christensen. I 2016 var han nær blevet slået ihjel af to andre mænd under et drikkelag i Elling. De blev senere dømt for drabsforsøg.

Dobbelt lukkede døre

På ejendommen nord for Frederikshavn blev ægteparret anholdt i forbindelse med ransagningen, og dagen efter blev de varetægtsfængslet.

Men på det tidspunkt ville politiet ikke fortælle, hvad ægteparret var sigtet for. Grundlovsforhøret blev nemlig holdt for såkaldt dobbelt lukkede døre, hvilket betyder, at offentligheden ikke engang fik lov at høre sigtelsen.

Grunden til hemmeligholdelsen var, at den 52-årige svenske mand - og mulig tredje gerningsmænd - var forsvundet. Det viste sig, at han var taget til Sverige, men 18. maj kom han frivilligt tilbage til Frederikshavn og blev anholdt.

19. maj blev den 52-årige så også varetægtsfængslet, og denne gang blev grundlovsforhøret kun holdt for enkelt lukkede døre.

Dermed blev sløret løftet for, hvad politiet mener, der er sket med Eddie.

Den 52-årige blev nemlig sigtet for - i forening med ægteparret - at have skudt og dræbt Eddie Karl-Johan Christensen og efterfølgende brændt ham og forsøgt at skaffe liget af vejen.

Det nægtede den 52-årige sig skyldig i, men hvordan ægteparret forholder sig til sigtelsen er stadig uvist.

Det forklarede de nemlig om under det første grundlovsforhør for dobbelt lukkede døre, og dermed må offentligheden stadig ikke få den oplysning.

Meget få detaljer om efterforskning

Politiet ønsker fortsat ikke at komme nærmere ind på, hvad efterforskningen indtil videre har vist - herunder, hvad de har fundet på ejendommen på Rendborgvej.

Det er også uvist, hvad motivet til drabet kan være, og om det overhovedet har noget med sagen fra 2016 at gøre.

De lukkede døre i retten gør også, at de sigtes forklaring fortsat er forbeholdt politi, advokater og dommere.