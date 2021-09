Eddies blod fundet på pistolmunding: 53-årig svensker nægter sig skyldig i grufuldt drab

Morten Kok dropper Michelin-ambitioner: Satser i stedet på "kro-drift" i luksusafdelingen Efter i en årrække at have satset hårdt på at få Michelin-guiden på besøg er ambitionerne nu ændret. Derfor er det slut med at halse efter stjernerne og i stedet udbygge den eksisterende forretning med gourmetmad og overnatning.