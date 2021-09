Eddies sidste opkald til sin mor: - Nu går han helt amok - han vil skyde Rocco

ELLING/HJØRRING:Eddies mor afgav fredag forklaring i sagen mod to svenske mænd på henholdsvis 53 og 46 år, der er tiltalt for det bestialske drab på hendes søn.

Hun efterlod ikke tvivl om, at hun mente, at den 53-årige tiltalte havde skudt og dræbt hendes søn.

- Han har fortalt mig, at han ikke syntes, de var gode mennesker - de ville have ham til at gøre ting, som han ikke ville have noget med at gøre. Det var ikke guds bedste børn, der boede der.

- Eddie havde fortalt, at når han (den 53-årige, red.) drak, så var han skingrende skør, forklarede hun i retten.

Dagen inden Eddie blev dræbt, var Eddie taget på sygehuset i al hast på grund af en byld, han havde fået på armen. Han fik derfor moren til at passe hunden Rocco i campingvognen. Og det er var en skrækkelig oplevelse, forklarede moren.

- Jeg lukkede ikke et øje. Om aftenen hørte jeg en bil komme, og så var der et kæmpe skænderi uden for på gårdspladsen. Jeg er sikker på, at han (den 46-årig, red.) har forhindret ham i at gå ind i vognen, sagde moren og pegede på den 53-årige.

- Mor, mor - nu går han helt amok

Eddie kom hjem til campingvognen omkring klokken 04 om natten. Dagen efter - 9. maj - spiste moren og Eddie morgenmad sammen, inden hun kørte på arbejde.

- Det var sidste gang, jeg så ham, sagde moren.

Men senere samme aften ringede Eddie til sin mor:

Han ringer omkring klokken 21.30. Han siger: "Mor, mor, nu går han helt amok. Jeg bliver nødt til at komme hjem, for han vil skyde Rocco. Jeg vidste godt, hvem det handlede om. Det var ham, sagde moren og pegede igen direkte på den 53-årige.

- Jeg sagde til Eddie, at han skulle skynde sig hjem. Så jeg redte op, og så gik jeg og ventede og ventede. Men han kom ikke. Da han ikke kom søndag, vidste jeg, at der var noget galt, forklarede moren.

Venner: Eddie var i problemer

Udover Eddies mor afgav også seks andre vidner forklaring i retten fredag - blandt andre nogle af Eddies venner og to sæt naboer til ejendommen på Rendborgvej.

Vennerne forklarede, at Eddie gav udtryk for at være i problemer den aften, han blev dræbt. Et af vidnerne - der betegnede sig selv som en nær ven - talte i telefon med Eddie kort tid før drabet.

- Vi talte om, at han skulle have flyttet sin campingvogn, og han var også noget utryg. Han havde nogle problemer der, hvor han var. Han virkede frustreret, nervøs, sur, forklarede vidnet og tilføjede:

- Jeg sagde til ham, at han bare kunne tage af sted, men han ville lige finde ud af, hvad han gjorde og så ringe tilbage til mig - men det gjorde han aldrig.

Naboer hørte skud

Eddie blev skudt og dræbt på den 53-årige tiltaltes ejendom på Rendborgvej kort efter klokken 22 om aftenen den 9. maj. Og der var faktisk naboer, der hørte skuddene.

- Vi gik og lavede køkkenhave, og der ser jeg en bil køre fra ejendommen omkring 21.30 og komme igen lidt senere omkring kl. 22. Det var Eddies bil, og det var en aggressiv kørsel, forklarede en nabo.

- Umiddelbart efter bilen kom tilbage, lød skuddene. Jeg hørte fire skud. De kom med fuldstændig samme interval lige efter hinanden, sagde naboen.

Intervallerne på skuddene er vigtige i sagen, fordi den den 46-årige har forklaret, at den 53-årige først skød Eddie to gange, hvorefter han kom op at slås med Eddie og efterfølgende skød Eddie yderligere to gange.

Altså, at der blev skudt to gange med pause i mellem.

Det stemmer mere overens overnes med forklaringerne fra et andet nabopar:

- Min mand og jeg opholdte os uden for, og så hørte vi pluselig to skud lige efter hinanden, og så går der et til to minutter, og så kom der yderligere to skud. Vi syntes, det var mærkeligt, forklarede den kvindelige nabo.

- Jeg hørte fire skud. Der kom først to hurtige skud - så en pause - og så to hurtige skud igen. Imellem skuddene hører jeg noget råben, forklarede hendes mand.

Naboerne beskrev både den 53-årige og den 46-årige tiltalte som behagelige mennesker.

En af naboerne forklarede, at hun synes den 53-årige var en sød og rar mand, der passede sit arbejde, mens hun beskrev ægteparret som en anderledes kernefamilie.