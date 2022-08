Efter 40 års virke: Nu letter Finn fra pinden

SKAGEN:- I mere end 40 år har Finn været på pinden - nu letter han fra den.

Sådan skriver Huset Holst i en pressemeddelelse om deres køkkenkonsulent Finn Frøstrup, der fra 1. september ikke længere bliver at finde i lokalerne på Chr. X Vej i Skagen.

Han går på pension og vil ifølge Huset Holst overgå til at være ekstern konsulent herefter.

- Det er klart, at det er med et vist vemod, at jeg efter 40 år skal tage en eller anden form for afsked med det, jeg har været med til at bygge op og med det sted, jeg har haft min daglige gang. Omvendt glæder jeg mig over, at jeg fortsat kan være i kontakt med kunderne og være med til at realisere deres indretningsdrømme, siger Finn Frøstrup i en pressemeddelelse.

- Igennem alle årene har vi sat stor pris på Finn og det kæmpe store arbejde, han har udrettet for os med at få vores køkken- og badafdeling bygget op til det høje niveau, det har i dag, siger Henrik Holst, der er afdelingsleder i Huset Holst.