Efter 41 år i landsby lukker bageren: Ikke en nem beslutning

VENDSYSSEL:De godt 400 indbyggere i Hørby i det østlige Vendsyssel - og byens efterskoleelever - kommer snart til at gå forgæves efter kager og rundstykker fra Hørby Bageri.

Helle Madsen og Jan Eriksen, der har drevet bageriet i godt 41 år, lukker nemlig om et par måneder - nærmere bestemt 5. marts.

Det oplyser parret på facebook.

- Efter lang tids overvejelse har vi besluttet, at det er blevet tid til at koble fra og prioritere tiden anderledes. Mange års hårdt arbejde har sat sine spor, skriver parret.

Bagerparret Jan Eriksen og Helle Madsen, Hørby Bageri. Foto: Lisa Farum Kristiansen

For et års tid siden skar bageriet ned i sine åbningstider, så man begyndte at lukke til middag - og nu trækker man altså stikket helt.

- Vi er dybt taknemmelige for den opbakning, vi har mødt i årenes løb. Derfor har det heller ikke været en nem beslutning, lyder det fra Helle Madsen og Jan Eriksen, som glæder sig til at sige ordentligt farvel til kunderne:

16. januar åbner de igen efter jul og nytår frem til den udmeldte lukningsdato.

Helle Madsen har i øvrigt tidligere været valgt ind for Venstre i Frederikshavn Byråd i tre perioder, men stillede ikke op ved det seneste valg.