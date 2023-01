Efter 7383 surdejsbrød i Skagen: Vi slutter, mens legen er bedst

SKAGEN:7383 surdejsbrød og 12932 stykker brunsviger er blevet langet over disken, en historisk køkkenhave er blevet etableret, og der er blevet lavet mad af lokale råvarer i sæson, tænkt og handlet bæredygtigt.

Der er blevet cyklet brød til Gl. Skagen hver morgen i højsæsonen og afholdt talks, filmvisninger, radiolytninger og ikke mindst koncerter med blandt andet Coco O og Goss i haven, som ligger klos op ad Anna og Michael Anchers Hus i Skagen.

Men nu er det slut.

Baghaven Surdejsbageri og Café i Skagen åbner ikke op igen til sæsonen 2023.

- Vi har siddet overfor hinanden og sagt, at man må kende sin besøgstid og slutte, mens legen er bedst. Og vores besøgstid er slut nu. Vi drømmer om forskellige ting i vores liv, og det er grunden til, at vi takker af som forpagtere af den fineste have i Skagen, udtaler de fire forpagtere Matilde Grue Frederiksen, Søren Korsholm, Maciek Oleksy og Niels Ove Kildahl om beslutningen.

Meget mere end café og bageri

Baghaven har over de to år, som den har eksisteret, haft en omsætning på 5,9 millioner, men for de fire unge mennesker har årene i bageriet og caféen handlet om meget andet end omsætning.

- De sidste to år har været magiske. Der har været en særlig stemning mellem museet (Skagens Museum er bortforpagter af cafeen i Saxilsgård, red.), vores personale, byen og vores gæster. Vi tror på, at Baghaven har været med til at tilføre Skagen en ny gastronomisk vækst med et endnu større fokus på lokalproducerede råvarer og sæsonbaseret køkken. Vi har indrettet os på en anden måde, end mange er vant til og fået mulighed for at tænke stort og skabe vores drømmested, udtaler folkene bag Baghaven.

De fortæller samtidig, hvor stor en betydning det gode samarbejde med Skagens Kunstmuseer har haft, og hvordan museet har givet dem mulighed for at drømme og gjort plads til nye ambitioner.

- Uden museet som samarbejdspartnere var Baghaven aldrig blevet så smuk, modig, højrøstet, ambitiøs eller smagfuld, fortæller baghavefolkene.

Fremtiden for de fire

Nu byder livet på nye udfordringer for de fire bag Baghaven. Matilde Grue Frederiksen dedikerer fremover sin tid fuldt ud til Restaurant Blink ved Det Grå fyr i Skagen.

Der får hun ind imellem hjælp fra Søren Korsholm, som ellers fortsætter sit arbejde med at lave podcasts. Niels Ove Kildahl fortsætter som programchef på Skagens Kunstmuseer, en stilling, han tiltrådte i efteråret.

Og bagermester Maciek Oleksy er i fuld gang med at lave en kogebog med opskrifter fra Baghaven.