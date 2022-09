Redningsaktion afblæst: Jollens ejer sagde undskyld

FREDERIKSHAVN:Den store eftersøgning, som lørdag aften har involveret såvel Forsvarets redningshelikopter, et fartøj fra Marinehjemmeværnet samt redningsstationerne i Sæby og Skagen er afblæst.

Det oplyser Jens Hansen, vagthavende officer ved Forsvarets Operationscenter, til Nordjyske.

Kort efter kl. 18 blev der slået alarm, da der blev observeret en tom jolle i farvandet ud for Frederikshavn.

- Vi går ud fra, at det værste kan være sket. Og derfor er vi i gang med en eftersøgning, oplyste Jens Hansen, da redningsaktionen var i fuld gang.

Den blev imidlertid afblæst, da jollens ejer kort efter kom ud til jollen - om bord i et andet fartøj.

- Personen i jollen var kortvarigt blevet sejlet ind til Frederikshavn i en anden båd. Hvad de lavede, ved jeg ikke, men de havde et ærinde. Så så de redningsfartøjerne, og så kom de ud igen og beklagede meget, at der ikke havde været opmærksomhed på, at når man ser en tom jolle ligge i vandet, så er der nogen, der bliver bange, forklarer Jens Hansen og tilføjer:

- Alle har det godt.

Det er ikke uden omkostninger at sende en redningshelikopter og indtil flere redningsfartøjer i aktion, men umiddelbart tyder det ikke på, at jolle-ejeren skal forvente at få en regning.

- Jeg tror ikke, det er noget, vi kører en sag på, vurderer den vagthavende officer.