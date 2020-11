Efter kraftige opfordringer: Test af borgere skrider planmæssigt frem

FREDERIKSHAVN: Det har været nogle hektiske seneste uger for det nordjyske folk. En masse beslutninger er blevet truffet mere eller mindre spontant, og det har affødt undren og en horde af spørgsmål til de ansvarlige myndigheder. Og gør det stadig.

En nedlukning af syv kommuner har ramt stort set alle kommuner i Region Nordjylland, der mere eller mindre alle er afhængige af hinanden.

I begyndelsen var der stor undren over, hvem der var en del af den kritiske beredskabsfunktion, i hvilke tilfælde, man måtte krydse kommunegrænsen, og hvem der måtte benytte sig af de offentlige transportmidler.

Efter en masse hektik og drama, er der dog kommet styr på situationen. Det mener i al fald Frederikshavn Kommunes borgmester, Birgit S. Hansen (S).

- Der har været noget forvirring fra myndighederne, hvor to ministerier blandt andet meldte noget forskelligt ud på deres hjemmesider. Men det er der kommet styr på nu, siger borgmesteren i Frederikshavn Kommune.

- Der er mange spørgsmål, men efterhånden er der også kommet mange svar, blandt andet via spørgsmål/svar-sessioner, hvor borgere har kunnet få stillet deres nysgerrighed og mere klarhed.

Foruden de kraftige opfordringer om ikke at krydse kommunegrænserne og at arbejde hjemmefra, er der også stødt anbefalinger til om at lade sig teste. Derfor har kommunen og de berørte kommuner øget testkapaciteten markant.

- Status er, at 23 procent af kommunens indbyggere har ladet sig teste indtil videre. Jeg er også selv blevet testet i Østervrå, og det fungerer uden beklageligheder.

I Frederikshavn Kommune har man mulighed for at blive testet i enten Frederikshavn, Sæby, Skagen og Østervrå. I denne uge kan du blive testet alle ugens dag. En tidsbestilling er dog nødvendig og skal ske på coronaprover.dk. Mundbind og sundhedskort skal medbringes.

Tirsdag var der 16 nysmittede i Frederikshavn Kommune. I den seneste uge er tallet 81, hvilket resulteret i et incidenstal - smittede pr. 100.000 indbyggere - på 136.