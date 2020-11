Efter lempelser: Stena Line genoptager vigtig rute

FREDERIKSHAVN:Den 9. november trådte flere strikse restriktioner i kraft i Nordjylland, der blandt andet indebar, at man ikke længere måtte krydse kommunegrænserne.

De blev dog lempet i går, og derfor genoptager Stena Line nu passagertrafikken på ruten mellem Frederikshavn og Göteborg fra fredag 20. november. Det oplyser rederiet i en pressemeddelelse.

- Vi følger fortsat myndighedernes anbefalinger og åbner således igen for passagertrafikken på ruten mellem Frederikshavn og Göteborg.

Der bliver dog taget højde for den verdensomspændende pandemi, der i øjeblikket har lukket det meste af verden.

- Vi fortsætter naturligvis også med de ekstra sikkerhedsforanstaltninger, vi har indført ombord, og vi har fortsat reduceret antallet af passagerer ombord for at sikre social afstand under rejsen, siger Elisabeth Lönne, ansvarlig for Stena Lines danske ruter i pressemeddelelsen.

Stena Line har omtrent 50 afgange om ugen på ruten mellem Frederikshavn og Göteborg.