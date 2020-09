Efter måneders venten: Nu er klitterne i Skagen genskabt

Mandag blev de ødelagte klitter ved Skagen Sønderstrand genskabt af HedeDanmark. Det skete med præcise gps-kort. Begivenheden skabte stor bevågenhed og omtale, og der var dukket mange skagboer og turister op til seancen.

På papiret kunne det måske for uindviede lyde som en simpel opgave: Flyt sand fra A til B med en gravemaskine.

Men genskabelsen af de to fredede klitter ved Skagen Sønderstrand, der blev ødelagt natten til den 26. oktober sidste år er ikke så simpel, som man måske skulle tro.

Mandag gik HedeDanmark i gang med arbejdet, der ganske vist indebærer flytning af klitsandet, men også en hel del kortlægning af, hvordan klitterne så ud før hærværket, så de kunne blive genskabt så tæt på deres oprindelig form og højde som muligt.

- Klitterne i Skagen har stor følelsesmæssig betydning. Ikke bare for de, der bor i området, men også for alle, der har besøgt byen. Det er simpelthen en del af byens DNA, og derfor har det betydet meget for os, at vi kan være med til at omgøre den skade, der er blevet påført den helt særlige natur, siger Martin Andersen, projektleder i HedeDanmark.

Gravearbejdet er nu færdiggjort, og nu venter man så på, at sandet skal sætte sig. I uge 38 vil 26.000 hjelme så blive plantet - de skal sørge for at holde sandet på plads fremover.

Det er dog ikke alle, der jubler over, at klitterne nu er genskabt.

Vi har på NORDJYSKE før skrevet om Poul Jakobsen, der ikke mener, at Frederikshavn Kommune handler i god tro ved at genskabe klitterne.