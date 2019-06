Efter skraldekonflikt: Samarbejdet slutter til august

FREDERIKSHAVN: Frederikshavn Forsyning A/S og Remondis A/S har indgået en aftale om at samarbejdet med at indsamle renovation- og papiraffald i Frederikshavn Kommune ophører 31. august 2019.

Det oplyser Forsyningen i en pressemeddelelse.

Skraldemændene blev orienteret om dette på et møde tirsdag formiddag.

Som en del af aftalen overtager Forsyningen de 14 skraldebiler.

Bestyrelsesformand i Forsyningen Jens Hedegaard Kristensen siger:

- Vi har forhandlet med Remondis A/S gennem de sidste par måneder. Forsyningens fokus i disse forhandlinger har været at sikre forsyningssikkerheden overfor vores kunder. Det har derfor været en afgørende forudsætning i forhandlingerne, at vi med aftalen sikrer råderet over vognparken.

Der er nemlig aktuelt 14 måneders leveringstid på nye skraldebiler af de typer, der kan anvendes i Frederikshavn Kommune.

Om det bliver kommunen selv eller en privat vognmand, som efter august skal samle affald vides ikke endnu.

- Vi vil i de kommende dage og uger vurdere, hvordan opgaven løses bedst under hensyntagen til vore krav om forsyningssikkerhed, fleksibilitet og økonomi. Om dette skal ske ved nyt udbud eller ved hjemtagelse af opgaven er det endnu for tidligt at konkludere. For at skabe det bedst mulige grundlag for den fremtidige opgaveløsning, vil vi i den kommende periode holde møder med 3F og skraldemændene for at afklare vore forventninger og muligheder, siger Jens Hedegaard Kristensen.

Renovationsarbejderne i Frederikshavn Kommune strejkede fra onsdag 8. maj frem til fredag 17. maj, da de var utilfredse med deres arbejdstid og deres arbejdsforhold.