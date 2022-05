Efter tvivl om valgmetode: Boligboss trækker sig fra Forsyningen

- Jeg er dybt chokeret. Vi sagde ja i organisationsbestyrelsen til, at Kim Madsen kunne stille op til bestyrelsen for Forsyningen, men anede ikke, hvad der foregik omkring selve valget. Vi har nu fået at vide, at det er anden gang, stemmerne er blev afgivet på den måde.

Det fastslår Fie Mølholt, bestyrelsesformand i Frederikshavn Boligforening.

Hun har på vegne af den store boligforening i Frederikshavn ( 3200 boliger) sendt en pressemeddelelse ud, hvor de skriver, at direktør Kim Madsen, Frederikshavn Boligforening, trækker sig som forbrugerrepræsentant ved Frederikshavn Forsyning.

Årsagen er den kritik og omtale, der har været i medierne, som risikerer at skade boligforenings omdømme.

Forbrugervalget 2021

Det var podcasten Visbys Verden, der afslørede hvordan, Frederikshavn Boligforening har fortolket valgregulativet til Forbrugervalget 2021 i Forsyningen og mente, at boligforeningen kunne bruge beboernes stemmer til at stemme på boligforeningens direktør uden lejernes tilladelse.

Rasmus Visby, der står bag podcasten Visbys verden, havde gennem aktindsigt desuden fundet ud at, at Kim Madsen fik sin administration til at stemme på sig 130 gange ved at bruge målere, som for eksempel stod i vaskekældre og ved at stemme på vegne af beboere, som ikke vidste det.

Spørgsmålet er, om Kim Madsen har gjort noget, der strider med reglerne i valgregulativet. Det skal nu undersøges både i Forsyningen og af boligforeningernes jurist.

Frederikshavn Boligforenings formand Fie Mølholt oplyser således, at bestyrelsen nu er i dialog med BL – Danmarks Almene Boliger for at få en juridisk afklaring på, om der er sket fejl i forbindelse med afgivelse af stemmer fra Frederikshavn Boligforening. Vi har gjort brug af stemmeretten til valget efter vores bedste vurdering af reglerne på området, og vi har handlet i god tro. Skulle vi have begået fejl i forhold til de gældende regler, beklager vi og indretter os efter dette fremadrettet siger hun.

Honorar på 30.000 kroner

Bliver man valgt til Forsyningens bestyrelse, følger der et årligt honorar på 30.000 kroner med.

I alt syv kandidater stillede op til Forbrugervalget 2021 i Frederikshavn Kommune. Kim Madsens plads bliver overtaget af Jan Iversen fra Skagen, der til daglig arbejder i administrationen i Frederikshavn Kommune, da han fik 3. flest stemmer.

Direktøren i byens anden store boligforening Vesterport, Steen Møller Andersen, sidder også i Forsyningens bestyrelse. Vesterport brugte også blinde målere til at stemme deres direktør ind, men i modsætning til Frederikshavn Boligforening havde Boligforeningen Vesterport indhentet tilladelse til at bruge stemmerne.

Erik Kyed Trolle er klar til at lave valgregulativet om, så man ikke kan få lov til at bruge andres stemmer for at få en forbrugerplads i Forsyningen. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Formanden for Forsyningen Erik Trolle, byrådsmedlem for Socialdemokratiet, skal i dag aflægge beretning på Forsyningens generalforsamling. Den er ikke offentlig, men Erik Trolle siger, at han vil komme ind på valgregulativet og de konsekvenser for valget, som regulativet har givet. Valgregulativet blev vedtaget i 2007 i forbindelse med kommunalreformen. De seneste tre valg har boligforeningerne haft forbrugernes to pladser i Forsyningen.

- Vi må lave valgregulativet om. Det skal være et demokratisk og et åbent valg hver 4. år. Man skal ikke have ekstra fordele, fordi man kommer fra en boligforening. Det må være en lejer, en stemme og ikke en mulighed for at give fuldmagt til at andre kan stemme for en. Det gør vi heller ikke ved valg til byrådet, siger Erik Trolle.

Ingen kontakt til direktør

NORDJYSKE har forsøgt at få en kommentar fra Frederikshavn Boligforenings direktør Kim Madsen, der ikke er vendt tilbage på henvendelsen.

Til Podcasten Visbys verden siger Kim Madsen, der i alt fik153 stemmer,, at der ikke er blevet brugt herreløse målere fra boligforeningen til at stemme på ham, og at han som direktør ville have vidst, hvis den metode var blevet brugt. Stemmerne er kommet til ham fra folk, der kender ham eller arbejder for ham. Han kender i det hele taget mange mennesker og har fortalt, at han gerne ville i bestyrelsen.

Kim Madsen pointerer over for Rasmus Visby, at han stiller op som privatperson, og at han går på pension 1. juli i år, og netop derfor gerne ville bruge tid på bestyrelsesarbejdet i Forsyningen.