Efterforsker påkørsel som drabsforsøg

SINDAL:En påkørsel, der fandt sted i Sindal søndag morgen kl. 5.26 bliver af Nordjyllands Politi efterforsket som drabsforsøg. Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det er en 34-årig mand, der blev kørt ned af en mindre personbil på Amagergade ud for nummer 14, hvor han gik sammen med en bekendt. Her blev han kørt ned bagfra af personbilen.

Politikommissær Carsten Straszek oplyser, at det efter den indledende efterforskning er politiets opfattelse af disse omstændigheder, at der er tale om en bevidst påkørsel.

- Derfor behandler vi sagen som et forsøg på manddrab, siger Carsten Straszek, der tilføjer, at offeret pådrog sig meget alvorlige – men dog ikke livstruende skader – som følge af påkørslen.



Den 34-årige mand var, forud for at han blev påkørt, involveret i noget tumult på parkeringspladsen foran ”Bodegan” på Nørretorv i Sindal – og derfor antager politiet, at der er tale om en hævnaktion i forbindelse med den hændelse.

Ud fra den videoovervågning fra stedet, som politiet har sikret sig, har de identificeret en person, som de mener er gerningsmanden.

Den mistænkte mand beskrives som: cirka 28-38 år, cirka 170-180 cm høj, kraftig af bygning, sort skæg, sort/mørkt hår, som er helt kortklippet i siderne og i nakken, tatovering på skinnebenet/underbenet og iført sorte/mørke shorts med hvid/lys tryk på venstre ben, samt iført trøje som har to farvet trøje/jakke.

Derudover efterlyser politiet også den bil, der blev brugt til påkørslen. Det er ikke lykkes at fastslå farven på bilen, men ud fra vidnernes beskrivelse af påkørslen, så er bilens forrude blevet knust, ligesom politiet på grund af voldsomheden ved påkørslen går ud fra, at også bilens front og muligvis den tag er blevet skadet.

For at finde gerningsmanden opfordrer politiet nu til, at man henvender sig til Nordjyllands Politi, hvis man ud fra signalementet kan genkende gerningsmanden - eller har set en bil med de beskrevne skader.

- Så hvis man genkender identiteten på den mistænkte mand, så skal man straks kontakte os på telefon 1-1-4, understreger Carsten Straszek.

Derudover, tilføjer politikommissæren, så må man meget gerne gennemgå sin kamerarulle og se, om man har optagelser af den mistænkte mand, hvis man har været til Sindal Marked lørdag 20. maj eller har været i byen i Sindal natten mellem lørdag 20. og søndag 21. maj og har taget fotos og/eller optaget videosekvenser.

Har man været på Sindal Marked eller i byen i samme periode og talt med den mistænkte mand, så skal man også kontakte politiet på telefon 1-1-4, lyder opfordrer fra Carsten Straszek.