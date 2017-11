Efterforsker volds-episoder

FREDERIKSHAVN: Politikommissær Kristian Thomsen, Nordjyllands Politi i Frederikshavn, oplyser, at man har taget hul på efterforskningen af to voldssager. Den ene episode fandt sted natten til lørdag ved krydset Rådhus Alle/Søndergade. Her blev en 18-årig, lokal mand overfaldet med slag og spark. Mere ved politiet ikke i øjeblikket. Den anden episode fandt sted på Kong Christians Alle mandag aften godt klokken 20. Et par blev overfaldet af to mandspersoner, der virkede påvirkede. Ifølge politikommissæren havde parret netop fulgt et familiemedlem til krisecentret, og politiet vil nu undersøge, om overfaldet kan have noget med det at gøre.