Efterforskning af tragisk drukneulykke afsluttet

FREDERIKSHAVN: Nordjyllands Politi har afsluttet sin efterforskning af den tragiske drukneulykke i Frederikshavn Svømmehal 4. februar 2022, hvor en 11-årig dreng afgik ved døden som følge af ulykken.

Politiets konklusion er, at der ikke er begået noget strafbart i forbindelse med ulykken.

- Derfor standser vi vores undersøgelser af denne dybt tragiske ulykke, siger lederen af efterforskningen, politikommissær Michael Elkjær, i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.



Politiet har undersøgt omstændighederne i forbindelse med ulykken, blandt andet forholdene i svømmehallen. En række personer, der var til stede i svømmehallen - heriblandt livreddere - er blevet afhørt.



- Vores konklusion er, at der ikke er begået fejl af livredderne i forhold til opsyn og førstehjælp, ligesom vi også har vurderet, at der ikke var mangler ved det generelle sikkerhedsniveau i svømmehallen på tidspunktet for ulykken, siger politikommissær Michael Elkjær.