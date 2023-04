Efterlyser vidner til trafikuheld

FREDERIKSHAVN:Befandt du dig på Klitgade i Frederikshavn lørdag 21. april lidt før middag? Så kan det være, at du har set noget, som politiet gerne vil vide mere om.

Nordjyllands Politi efterlyser nemlig vidner til et trafikuheld, der skete på Klitgade klokken 11.30, hvor en sort Audi A& stationcar kørte ind i en Citroën C4. På grund af påkørslen blev Citroënen skubbet over mod den anden side af vejen mod to fodgængere samt mod en modkørende bil.

Det skete ud for nummer 5-7, hvilket er i den del af Klitgade, der ligger op til Søndergade.

De to fodgængere beskrives som:

A:Kvinde iført en lys jakke, der gik på det nordøstlige fortov på Klitgade ud for nummer 5-7.

B: Denne person var større end den kvindelige fodgænger (person a).

Der er ikke noget signalement af hverken den modkørende bil eller føreren af denne.

- Vi ser med stor alvor på sagen og har man set noget skal man ikke tøve med at kontakte os. Vi hører også meget gerne fra folk i området omkring uheldsstedet, som måtte have overvågning, der filmede i tidsrummet omkring klokken 11:30, fredag den 21. april, siger Michael Karstenskov, der er leder af sagscenteret ved Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Politiet vil gerne i kontakt med de tre vidner samt alle andre, der måtte have set noget, hvad enten det er som vidne eller via videooptagelser. Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 1-1-4.