Einar Trie starter Cirkusklub i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Torsdag den 16. november bliver gymnastiksalen på Bangsbostrand skole forvandlet til et cirkuscenter, når en helt ny cirkusklub starter træningen. Den nye klub har fået navnet Cirkus Tordenskrald, og bag cirkusklubben står Einar Trie, som er projektleder i det landsdækkende projekt Cirkus for alle, der er støttet af Nordea-fonden.

- Jeg er virkelig glad for, at vi nu kan åbne en cirkusklub her på min barndomsegn. En cirkusklub er for alle de børn og unge, som gerne vil lære de forskellige cirkusdiscipliner, og være en del af et meget stærkt socialt fællesskab. Det gode ved cirkus er, at her kan alle være med, uanset hvad de kan, eller hvem de er. Alle os, der har haft med cirkus at gøre vil så gerne dele glæden med andre, og derfor fik vi ideen til cirkusklubberne.

- Det er et alternativt foreningstilbud, hvor vi IKKE konkurrerer mod hinanden, men i stedet skaber et fællesskab og bidrager med det, som vi hver især har talent for, og som vi har øvet os i. Artisttræning er både idræt, kultur og levende, skabende fællesskaber. Cirkus er den idrætsgren og kulturudfoldelse, der spreder mest livsglæde for både deltager og tilskuer, fortæller Einar Trie om baggrunden for oprettelsen af Cirkus Tordenskrald.

Åben træning i Frederikshavn

Projektet ’Cirkus for alle’ er landsdækkende og er støttet af Nordea-fonden, og varetages af foreningen Dubal, Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening. Målet er at åbne 20 cirkusklubber rundt i hele Danmark. Alle er børn fra 7 år er velkommen til den åbne træning torsdag d. 16. november kl. 16.00.

- Der kommer forskellige professionelle undervisere og underviser i cirkusklubben, og vi håber, at rigtig mange vil dukke op i den nye klub. Det er både for børn og unge. Der vil blive undervist i trapez, jonglering, ethjulet cykel, balance og alt det andet, som man oplever i et cirkus, siger Einar Trie. Han opfordrer samtidig voksne i lokalområdet til at melde sig som frivillige i den nye cirkusklub, da der skal findes nogle voksne til at sidde i bestyrelsen for den nye klub. DUBAL hjælper den nye bestyrelse godt i gang ved at lave vedtægter, medlemsregistreringssystemer og alle de andre praktiske ting, som der skal være styr på, når man stifter en ny forening.

Et af de første mål for Cirkus Tordenskrald er at lave en stor flot forestilling, som skal vises til Frederikshavns 200 års jubilæum i 2018.

Fakta - Om Cirkus Tordenskrald

Opstart for alle torsdag d. 16. november 2017 kl. 16.00

Træning hver torsdag fra kl. 16.00

Professionelle cirkusartister underviser

Målgruppe: Børn og unge fra 7 - 21 år

Sted: Bangsbostrand skole, gymnastiksalen. Søndergade 200, 9900 Frederikshavn

Fakta - Om projektet

Bag projektet står DUBAL - Danske ungdoms og Børne Artisters Landsforening.

Projektets primære målgruppe er børn og unge fra 6 år-18 år. Med særlig fokus på dem, som i dag ikke er aktive i en forening.

Målet er, at opstarte 20 cirkusklubber i løbet af projektperioden, som løber i tre år frem til 2020.

Fakta - Om DUBAL:

DUBAL er en sammenslutning af de børn og unge, der dyrker artisteri i Danmark

DUBAL er stiftet i 2008

DUBAL består i dag af 25 cirkusklubber fordelt over hele Danmark

DUBAL arrangerer mange landsdækkende arrangementer for børn og unge overalt i Danmark, og tilbyder cirkustræning til børn gennem de lokale trupper. Samt kurser i udlandet.

Se mere på www.dubal.dk