Ejendomsmægler har solgt sin forretning

Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed EDC Poul Erik Bech udvider med boligbutik nummer 80 og det bliver i Skagen. Der er tale om Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed, som overtager boligbutikken EDC Ole Bo i Skagen pr. 15. februar 2023.

Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Den succesfulde boligbutik med Ole Bo i spidsen har eksisteret i 27 år og er den bedst sælgende boligbutik i Skagen.

Butikken skal udvides med en ny partner og mægler, og desuden indtræder mæglerprofilen Mads Dyhr som medejer af boligbutikken. Ole Bo fortsætter med at være ejendomsmægler i Skagen for EDC.

- For mig er det det rigtige tidspunkt at videreføre den gode udvikling i min EDC-butik, så den står endnu bedre rustet til fremtiden, og det opnår jeg ved at indlemme min butik under EDC Poul Erik Bechs store netværk af boligbutikker. Det betyder, at jeg samtidig bliver frigjort fra administrative opgaver og kan koncentrere mig om mine kunder, så for mig har det været det rigtige tidspunkt at sælge, siger Ole Bo og fortsætter:

- EDC Poul Erik Bech er jo landsdækkende og hele 75% af alle bolighandler i Skagen bliver købt af folk fra store byer i hele landet, så her kommer vi til at trække på deres store rækkevidde og køberkartotek. Desuden er der langt bedre mulighed for hjælp til markedsføring, salgsmateriale m.m., som alt sammen vil give os mere tid til at fokusere på kunderne. Jeg glæder mig derfor til, at vi sammen kan tage næste skridt og give vores butik et ekstra gear, som vil komme vores kunder til gode.

Poul Erik Bech: - For boligejerne i Skagen kommer der en række nye, interessante muligheder. Vi kan fx skaffe købere fra vores mange andre boligbutikker - ikke mindst fra hovedstadsområdet, hvor Skagen er en populær by. Privatfoto: Allan Trolle

Poul Erik Bech har på 44 år opbygget Danmarks største og eneste landsdækkende mæglervirksomhed. Han siger:

- For boligejerne i Skagen kommer der en række nye, interessante muligheder. Vi kan for eksempel skaffe købere fra vores mange andre boligbutikker - ikke mindst fra hovedstadsområdet, hvor Skagen er en populær by.

- I Skagen kommer mange købere udefra, og hele 40% af boligmarkedet for helårshuse benyttes til sommerhus. Her kan vi virkelig være med til at gøre en forskel. Vi ser meget frem til samarbejdet med de nye medarbejdere og byder dem velkommen ombord.

Poul Erik Bech fortsætter:

- For at Ole Bo kan få mulighed for at trappe ned på ledelsesopgaven, søger vi konkret en dygtig partner og medejer til butikken. Desuden indtræder en af mange kendt mæglerprofil i Skagen, Mads Dyhr, som medejer af boligbutikken. Han vil dog fortsat koncentrere sig om arbejdet som leder af EDC Erhverv Poul Erik Bech i Vendsyssel."