Ejer af bygning: Rooftop vil åbne med nye folk

Det er fortsat planen, at Skagen skal have en ny stor tagrestaurant på havnefronten.

Sådan siger Ole Rimmen, der ejer selskabet Havnefront Estate, efter Nordjyske har skrevet, at det oprindelige Rooftop-projekt er faldet til jorden. Frank Merrild, der bor i Dubai, har ikke økonomi til at fortsætte med at få restauranten i gang for eksempel penge til at købe møbler.

Ole Rimmen ejer sammen med Lars Olsen fra Hjørring den karakteristiske sorte bygning på havnen i Skagen.

Havnefront Estate har denne visualisering på firmaets hjemmeside.

Ole Rimmen ejer bygningen og har sendt dette foto, der hvor langt de er kommet med byggeriet.

- Det er rigtigt, at Frank Merrild, som stod som lejer af Rooftop, har meddelt, at han ikke har økonomi til at fortsætte. Det skete 7. marts. Men vi har bestemt tænkt os, at Rooftop skal åbne til sommer, og vi forhandler med interesserede lejere, forklarer Ole Rimmen.

Åbningsdatoen er sat til Sankt Hans 23. juni, og Ole Rimmen pointerer, at byggeriet fortsætter, og at håndværkerne arbejder på højtryk.

- Lige nu er der 14-15 håndværkere i gang, og de har også sat nye brandsikre lofter op i Westwind-butikken og Ilse Jacobsen, der ligger i samme ejendom.

Foto leveret af ejeren af bygningen, som viser, hvor langt man er nået med byggeriet på havnen.

Ole Rimmen oplyser, at der skal ansættes op mod 30 mennesker i det nye Rooftop.

- Mig bekendt er de fire ansatte i Frank Merrilds selskab, og de er ikke sagt op.

Han tilføjer, at hvis de ansatte ikke får løn, vil Frank Merrilds selskab SR 2021 blive erklæret konkurs.