Ejer af spøgelsesskib sunket i jorden - nu har havnen fået nok

I to år har en 15 meter lang trækutter ligget fortøjret i Strandby Fiskerihavn. Men i hele 2023 har ejeren af skibet ikke betalt afgift for at optage plads i den driftige fiskerihavn, og nu har havnens ledelse fået nok af at se på spøgelsesskibet, som er registreret i selskabet Nanoq Offshore, der hører hjemme i den sydvestgrønlandske by Paamiut.

Ifølge cvr-registret ejes selskabet af Claus Esbjerg Jepsen, og han har nu via Statstidende fået påbud om at fjerne skibet senest 13. oktober.

Påbud om at fjerne skibet er også blevet smækket på døren ind til styrehuset på den gamle trækutter. Foto: Ole Sanvig Knudsen

Sker det ikke, kan Strandby Fiskerihavn sende skibet til ophugning for ejerens regning.

- Vi betragter skibet som efterladt, og så er det den mulighed, havne har, når vi ikke hører fra ejerne. Det er fast procedure og helt efter bogen, fortæller havnechef Christian Heidemann Andersen.

Skibet, der har en fortid under navnet "Brutus", hedder i dag "Nanuaq". Det blev lagt til kaj i Strandby i 2022, og i starten var der ingen problemer med betalingen. Men i hele 2023 er betalingerne udeblevet. Skibet er ifølge havnechefen ikke mange sure sild værd, så nu skal der ske noget.

I hele 2023 har ejeren af "Nanuaq" ikke betalt for kajpladsen i Strandby, og det kan sende skibet til skrotning. Foto: Ole Sanvig Knudsen

- Vi har lænset det for vand fire gange, og vi frygter faktisk, at det pludselig synker. Så vi er nødt til at gøre noget nu, før det kommer så langt, siger Christian Heidemann Andersen.

Ifølge havnechefen er det ikke afgjort, om selskabet bag Strandby Fiskerihavn går rettens vej for at få ejeren af det efterladte skib til at betale, hvad han skylder havnen.

- Men det har desværre været en underskudsforretning for havnen, konstaterer Christian Heidemann Andersen.