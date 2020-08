Eks-ambassadør har markant vision for sit fødehjem

SÆBY:Gården Havlund ved sommerhusområdet nord for Sæby bliver måske til et nyt kulturelt mødested.

Ejeren, Margit Thomsen, der er tidligere ambassadør i flere afrikanske lande, har fået udarbejdet skitseprojekt til nyindretning af gården.

Havlund er hendes barndomshjem og har stået tom i flere år.

Hun vil transformere bygningerne til en ”platform for præsentation af nye tanker og trends” om bl. a. klimaløsninger.

Oplægget til det ny Havlund som kulturelt mødested med forskellige aktiviteter for sæbynitter og gæster behandles i kommunens plan- og miljøudvalg tirsdag.

Det oplæg, som arkitektfirmaet LBB3 i Aalbæk har udarbejdet for Margit Thomsen, skitserer nogle af ideerne med bygningernes fremtidige anvendelse.

Den ene af gårdens lader tænkes anvendt til foredrag, koncerter og lignende, mens den anden lade kan rumme undervisningslokaler.

Margit Thomsen skriver i ansøgningen, at hun ønsker indretning af en bolig til sig selv i den ombyggede stald samt mulighed for yderligere to boliger i det eksisterende stuehus til seniorer, turister eller måske refugie-ophold for kunstnere.

Skabelsen af det ny Havlund forudsætter ny lokalplan, og indstillingen fra kommunaldirektøren til politikerne er at igangsætte ændret planlægning.

Margit Thomsen har ikke ikke på det nuværende stadium ønsket at uddybe sine planer for Havlund yderligere.