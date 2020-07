Ekspedient nægtede at give røver penge: Måtte nøjes med dåseøl og slik

FREDERIKSHAVN:Selvom en røver viste en pistollignende genstand og bad om pengene i kassen, så rystede ekspedienten på Circle K på Danmarksgade i Frederikshavn ikke på hænderne.

Ekspedienten nægtede at udlevere pengene, og røveren måtte nøjes med at gå fra stedet med en ramme dåseøl og nogle poser slik.

Det fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Røveriet skete omkring klokken 10.15 fredag eftermiddag, hvor røveren tog rammen med dåseøl og slikposerne, lagde varerene op på disken og sagde "giv mig alle pengene i kassen".

Det ville ekspedienten dog ikke, og derfor tog røveren hårdere metoder i brug og hev den pistollignende genstand frem.

Men det havde altså ikke den effekt, som røveren havde regnet med.

Efter røveren havde forladt butikken, blev politiet tilkaldt, og det krævede kun et hurtigt blik på overvågningsvideoen fra butikken for at se, hvem røveren var.

Det var nemlig en gammel kending af politiet, og et par timer senere blev en 33-årig mand anholdt på sin adresse i Frederikshavn, fortæller Peter Skovbak.

Manden erkendte røveriet, og det viste sig at det var en luftpistol, som han havde truet med.

Den 33-årige blev løsladt efter afhøring, men er fortsat sigtet for røveriet.