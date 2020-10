Ekstra penge til udvidelse af Sæby Havn: Her er ønskelisten

I slutningen af juni i år blev lokalplanen for havneudvidelsen i Sæby godkendt af byrådet i Frederikshavn Kommune.

Teknisk udvalg fik oprindeligt tildelt en anlægsbevilling på 59,8 millioner kroner, men tidligere på ugen vedtog udvalget altså, at der tilføres 3,4 millioner kroner oveni denne bevilling. En såkaldt tillægsbevilling.

Og i november begynder maskinerne så for alvor at gøre deres arbejde på havnen.

Det nye havneområde skal etableres syd for den nuværende indsejling med blandt andet ny mole og et vandaktivitetsområde til gavn for vinterbadere, svømmere, kajakroere og dykkere.

Rundt omkring på havnen, er der sat plancher op, hvor interesserede og nysgerrige borgere kan læse mere om, hvordan udvidelsen kommer til at tage sig ud, når den om cirka et år er færdig.

I alt investeres 63 millioner kroner i den omfattende udvidelse, der udgør cirka 60.000 kvadratmeter. Projektet skydes i gang i næste måned, og det blev totalentreprenørvirksomheden CG Jensen A/S, der vandt udbuddet.

Udvidelsen giver plads til endnu flere sejlere samt et stort vandaktivitetsområde. Af konkrete tiltag kan nævnes rekreative anlæg langs promenaden, havnebassin og en udsigtsplatform. Anlægsprojektet ventes at vare et år og står således, ifølge forventningerne, færdigt i november 2021.

Formålet med udvidelsen af Sæby Havn er at lokke flere turister til, som dermed vil øge omsætningen hos byens handelsliv, der i forvejen er hårdt presset som følge af blandt andet coronakrise og e-handel.

Borgmester Birgit S. Hansen (S) har tidligere været i pressen med en forsikring om, at de mange penge ikke tages fra kommunens driftsbudget, men derimod ved salg af naturgasaktier samt ved lån og træk på kassebeholdningen.