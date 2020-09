Elev fra 6. klasse i Frederikshavn smittet med corona

FREDERIKSHAVN: På Bangsbostrand Skoleafdelings 6. årgang er en elev testet positiv for Covid-19. Vedkommende var dog i forvejen hjemsendt, da et familiemedlem var konstateret smittet, hvorfor hverken flere elever eller lærere skal sendes i isolation. Det oplyser Frederikshavn Havn i en pressemeddelelse.

- Eleven har ikke været på skolen siden slutningen af forrige uge på baggrund af selvisolation, så der er ingen af vores andre elever eller lærere, der er definerede som tætte kontakter. Derfor kan skolen fortsætte som normalt, uden at vi skal igangsætte særlige initiativer for at bryde smittekæden, fortæller skolechef Anette Nedermark fra Frederikshavn Kommune.

Eleven følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, hvilket vil sige, at vedkommende først vender tilbage til skolen, når denne har været symptomfri i syv dage.