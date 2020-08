Elev på Skoleskibet Danmark er ramt af coronavirus: 41 elever er gået i land

FREDERIKSHAVN:Otte elever fra Skoleskibet Danmark er gået i selvisolation hjemme. Andre 41 elever er afmønstret skibet og indkvarteret i isolationsboliger, som Frederikshavn Kommune har stillet til rådighed, efter en elev torsdag blev testet positiv for coronavirus. Det skriver Martec i en pressemeddelelse.

I samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyelsen, Frederikshavn Kommune og Skoleskibets nødberedskab er der iværksat en række initiativer for at forebygge og inddæmme eventuel smittespredning.

Ombord på skoleskibet, som ligger til kaj på Flådestation Frederikshavn, er der stadig 31 elever.

Efter vejledning fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Testcenteret i Nordjylland, testes alle som fortsat befinder sig i Frederikshavn i dag fredag, inden de sendes hjem i selvisolation.

- Styrelsen for Patientsikkerhed har vejledt os, og Frederikshavn Kommune har været hurtige til at stille isolationsboliger til rådighed, så eleverne kunne blive spredt. Der er jo meget trangt på skibet, siger direktør Pia Ankerstjerne fra Martec.

Ud over eleverne er der 15 besætningsmedlemmer ombord, som også skal testes, inden de skal i selvisolation.

Alle skal testes i to omgange, og indtil videre ligger skoleskibet ved kajen i Frederikshavn.

- Vi har lovet en udmelding engang i næste uge, men foreløbig er det usikkert, hvornår vi kan sejle ud igen. Det er ærgerligt, siger Pia Ankerstjerne.

Fakta om Skoleskibet Danmark Skoleskibet Danmark er et af to skoleskibe i Danmark. De unge elever uddanner sig ombord til ubefaren skibsassistent. Hvert år tager 80 elever på togt med Skoleskibet Danmark. VIS MERE

Skoleskibet forlod Frederikshavn den 11. juli 2020, hvor alle ombordværende var testet negative. Det formodes derfor, at smitten kom ombord under et havneophold i Mariehamn i Finland den 20. – 22. juli.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. forebyggelse og inddæmning af udbredelsen af COVID-19 er fulgt hele vejen igennem.

I samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet og Sundhedsstyrelsen blev der inden skibets påmønstring udarbejdet særlige COVID-19 retningslinjer for dagligdagen om bord på skibet, herunder også et særligt COVID-19 kriseberedskab for skibet.

Sejlplanerne for skibet er løbende blevet justeret i overensstemmelse med myndighedernes rejsevejledninger.