Elever fik overrakt unikke diplomer

HØRBY: Mandag den 15. maj fik elever på Hørby Efterskole overrakt diplomer.

Overrækkelsen er et symbol på at efterskoleeleverne, som de allerførste i Danmark, har gennemgået træner- og lederuddannelse i floorball, der hedder "1-2-træner".

Det var udviklingskonsulent i Floorball Danmark - Michael Milo Jørgensen - der overrakte diplomer til eleverne på dagen.

- I Floorball Danmark er vi utroligt stolte over samarbejdet med Hørby Efterskole. Skolen har stærke værdier og metoder - og kapacitet til at være ledestjerne for unge mennesker i hele Danmark. Der er stærke traditioner for foreningsfloorball i Nordjylland. Og med Hørby Efterskole som lokomotiv for "NM for Efterskoler i Floorball" - og som dannelsescenter inden for floorball - fremstår Nordjylland som én af de fineste regioner inden for floorball i Danmark, siger Michael Milo Jørgensen.

På Hørby Efterskole handler bevægelse om meget mere end dét at få pulsen op. Det handler også om at bevæge sig i livet.

- At tilbyde træneruddannelsen til eleverne er meget naturligt for os, da vi har ca. 50 floorballelever - både klubspillere og nybegyndere - der har haft en god oplevelse med at spille floorball på Hørby Efterskole i løbet af dette skoleår. Med dette kursus kan vi være med til at give de unge mennesker nogle redskaber, så de kan bringe glæden ved floorball videre til det næste kuld spillere siger floorballlærer Dennis Svendsen - og fortsætter:

- Dette kursus retter sig mod floorball, men flere elementer af kurset kan bruges til de fleste idrætsgrene. Her på efterskolen kan man dyrke alt fra fodbold over løb og grundtræning til basket og badminton, så vores elever har stiftet bekendtskab med mange forskellige idrætsgrene, og vi håber at flere af vores elever med 1-2-træner-kurset har fået lyst til at gå ud og være floorballtræner, håndboldtræner, volleyballtræner eller svømmetræner i deres egne klubber. Med dette kan vi være med til at bakke op om det helt unikke foreningsliv som vi har her i Danmark. Det er vi stolte af at bidrage til.