Elever må fryse: Sidste år var klasselokalerne kolde pga. energikrise, i år bliver de kolde for at spare

Skoleeleverne i Frederikshavn Kommune kommer ikke til at mærke, at energipriserne op til denne vinter ikke som sidste år er heftigt stigende. Planen er at gentage sidste års praksis med 19 grader i klasselokalerne. Det skriver dr.dk

Temperaturen er valgt både af hensyn til klimaet, af hensyn til forsyningssikkerheden og ikke mindst af hensyn til kommunens økonomi.

- Vi skal spare alle steder, så på det her område må vi også give et bidrag, siger udvalgsformand Karsten Thomsen (S) til dr.dk

Mediet skriver desuden, at man også vil køre med de 19 grader på rådhuset.