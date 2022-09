Eleverne på Skoleskibet Danmark er kommet i fint selskab

I denne uge samles beslutningstagere fra hele verden i New York til Climate Week, som afholdes i forbindelse med FN’s Generalforsamling.

Her skal de drøfte. hvordan verden kan leve mere bæredygtigt. I den forbindelse er Skoleskibet Danmark sejlet til New York, hvor det skal fungere som unikt mødested for 15 events med deltagelse af omkring 750 erhvervsledere, ministre, ambassadører med flere.

Skoleskibet med base i Frederikshavn har sejlet over atlanten og ankommer her til New York. Foto: Martec

Skoleskibet DANMARK Skibet er bygget i 1933 som skoleskib

Skibstype: Sejlskib med 3 master og 26 sejl. Længde overalt: 74,4 m. Dybgang: 5,0 m. Hovedmotor: 430 KW. • Besætning: 15. Elever: 80 M/K’er – der har været piger om bord siden 1983.

Skibsreder: MARTEC. Ejer: Staten.

Et togt på skoleskibet indgår som en del af uddannelsen til ubefaren skibsassistent i samarbejde med MARTEC. Uddannelsen omfatter normalt 6 uger landskole på MARTEC og 14 uger om bord på skoleskibet.

Skoleskibet ligger ved den nyrenoverede PIER 17 ved East River, midt i New Yorks historiske og hyggelige Seaport Museum område. Både elever, besætning og de mange officielle gæster kan nyde skibets beliggenhed og den fantastiske udsigt til Brooklyn Bridge og New Yorks skyline.

Opholdet i New York sker i samarbejde med VisitDenmark supporteret af Erhvervsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Her skal Skoleskibet Danmark agere unikt mødested for de danske partnere og deres internationale samarbejdspartnere.

Markering af dansk fremstød på New York Highline

Til verdens største globale klimauge har Generalkonsulatet i New York samlet en række danske organisationer til Citizen Sustainability Summit, som er et tre dages fremstød/folkemøde med fokus på klima og bæredygtighed.

Dette Summit blev markeret mandag den 19. september, hvor den røde løber var rullet ud, og rammen var sat for en uforglemmelig aften om bord på det snart 90 år gamle, smukke skib.

Her kunne Generalkonsul Berit Basse byde velkommen ombord som et led i markeringen af konsulatets storstilede satsning om at fremvise dansk, grøn omstilling på New York Highline.

Statsminister Mette Frederiksen var også ombord på skoleskibet i New York. Foto: Martec

Også Statsminister Mette Frederiksen var til stede og fremhævede vigtigheden af den grønne omstilling over for de 150 fremmødte gæster.

Det er ikke bare en stor oplevelse for de 80 elever om bord på Skoleskibet at sejle skibet til New York og være med til de spændende events om bord på skibe. Generøse donationer fra A/S D/S Orient’s Fond og Iver C. Weilbachs Fond gør det muligt at give eleverne store oplevelser i New York, bl.a. besøg i Freedom Tower og guidet tour ved 9/11 Me

- Eleverne er topmotiverede. De beværter gæsterne ombord, viser gæsterne rundt på skibet og fortæller om, hvad uddannelsen til skibsassistent egentlig indebærer. Der er smil og energi fra morgen til aften hos både elever og besætning., siger direktør for Skoleskibet Danmark og MARTEC, Pia Ankerstjerne.

Åbent skib for newyorkere

Skoleskibet er åbent for besøg af offentligheden fredag den 23. september og lørdag den 24. september om eftermiddagen. Det giver newyorkere mulighed for at se skibet og møde eleverne om bord og få en fornemmelse af, hvordan det er at sejle og bo på Skoleskibet Danmark.

Stærkt bånd mellem ’Danmark og USA

Skoleskibet DANMARK har stærke bånd til USA, da Skoleskibet under 2. Verdenskrig fungerede som skoleskib for den amerikanske flåde og uddannede mere end 2500 amerikanske officerer. Skoleskibet var på togt i USA, da Danmark blev besat og skibet returnerede ikke til Danmark. Kaptajnen om bord tilbød assistance til den amerikanske regering og hjalp således med at uddanne officerer frem til krigens afslutning. Der er derfor meget stor interesse og veneration for skibet, når det besøger USA. Både besætning og elever på DANMARK mødes med stor interesse og taknemmelighed af de amerikanere, der kender historien, og mange er villige til at vente i timevis på at komme om bord at besøge skibet. Skoleskibet er i New York frem til den 25. september, hvorefter det sejler mod Azorerne, hvor eleverne skal afmønstre.