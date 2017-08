Elling-sagen: Brikkerne begynder at falde på plads

HJØRRING: Den såkaldte Elling-sag blev afmystificeret en del, da sagen begyndte onsdag ved Retten i Hjørring.

Ifølge anklagemyndighedens opfattelse var det et drikkelag, der udviklede sig til brutal vold og af ukendte årsager resulterede i et tragisk, men uheldigt, dødsfald.

Natten til den 24. oktober sidste år udspillede sig et drama i Elling, da en 36-årig mand blev fundet lemlæstet bagi en varebil, der var kørt galt på Tuenvej i den lille by.

Den 36-årige var i livsfare og havde blandt andet tre kraniebrud, stiksår i maven og var overhældt med benzin.

Sagen blev endnu mere mystisk, da politiet fandt liget af en 50-årig kvinde - der var svigerinde til den 36-årige - på en mark blot 300 meter fra den forulykkede varebil.

Det blev dog hurtigt slået fast, at kvinden ikke havde været udsat for en forbrydelse.

Under den efterfølgende efterforskning var det meget sparsomt med oplysninger fra politiets side. Tre personer blev anholdt efter voldsepisoden - den ene blev dog senere løsladt.

Dermed er en 48-årig mand og en 41-årig mand tiltalt for drabsforsøg på den 36-årige, som selv er tiltalt for grov vold mod blandt andre en af de andre tiltalte.

Både den 48-årige og den 41-årige nægter sig skyldig i drabsforsøg, men den 41-årige erkender at have slået den 36-årige.

Dog mener han, at han slog i selvforsvar, og derfor påberåber han sig nødværge.

Den 36-årige, der er tiltalt for vold mod den 41-årige samt en anden mand, nægter sig skyldig.

Dødsårsag ukendt

Efter næsten et års efterforskning har politiet stykket et hændelsesforløb sammen:

Den 48-årige og den 41-årige mand havde om aftenen været sammen på den 48-åriges bopæl i Elling i et stykke tid. På et tidspunkt stødte en tredje mand til.

Sideløbende var den 36-årige med sin 50-årige svigerinde på værtshus i Skagen sammen med en tredje mand. På et tidspunkt forlod de værtshuet i den 36-åriges varebil og kørte til Elling.

Og det var her, det gik galt. Ifølge anklagemyndigheden opstod der et skænderi, og den 36-årige mand overfaldt den 41-årige tiltalte og den tredje mand, der befandt sig i huset.

Herefter gik den 41-årige og den 48-årige til angreb på den 36-årige og slog ham i hovedet med en gaffelnøgle, stak ham i maven med et ukendt våben og hældte benzin ud over ham.

Den 36-årige mand blev lagt ud bag i sin egen varebil, og den 41-årige kørte af sted med ham. Men han nåede ikke langt, før han kørte galt, da han var ved at påkøre en knallertkører.

Den 41-årige stak af, men faldt i søvn ikke langt fra uheldsstedet, hvor politiet fandt ham, efter at knallertkøreren havde slået alarm.

Den 50-årige kvinde blev senere fundet død på en mark blot 300 meter derfra, men det blev efterfølgende hurtigt slået fast, at hun ikke havde været udsat for en forbrydelse.

Anklager Peter Rask sagde i retten, at politiet nok aldrig helt finder ud af, hvad der skete med den 50-årige, ligesom dødsårsagen stadig er ukendt.

Men anklageren forklarede, at kvinden var beruset, og at hun formentlig er stukket af fra voldsepisoden og er faldet uheldigt på marken, så hun er død af kulde.

Husker intet

Det 36-årige voldsoffer kastede ikke ret meget nyt lys over, hvad der skete, da han blev brutalt overfaldet.

I retten forklarede han, at han ikke kan huske noget som helst fra voldsepisoden, og ifølge ham var der ingen grund til, at han skulle overfaldes.

Han forklarede, at han var taget ned til den 48-åriges hus i Elling sammen med sin 50-årige svigerinde og en kammerat, og da de ankom til huset, blev han tilbudt en sjus.

- Jeg husker kun, at jeg tog den sjus, og det næste jeg husker er, at jeg vågner op fra flere dages koma, forklarede han i retten.

Ifølge den 36-årige var det kun den 48-årige, der var til stede på bopælen, da han ankom. Dermed afviser han også at have udøvet vold mod den 41-årige tiltalte i sagen samt en anden mand.

Den 41-årige erkender ellers, at han har slået den 36-årige i hovedet med en gaffelnøgle, men hævder, at det var selvforsvar, fordi den 36-årig angreb ham.

Den 36-årige afviser også, at der forud for voldsepisoden havde været uvenskab mellem nogle af de involverede personer.

Men under vidneafhøringen kom det også frem, at den 36-årige efterfølgende er blevet advaret om, at der skulle være personer efter ham.

Politiet bad på et tidspunkt mandens forsvarer Rasmus Amandusson om at bede den 36-årige om at forlade Nordjylland, fortalte den 36-årige i retten.