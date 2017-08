Elling-sagen: To mænd skyldige i drabsforsøg

ELLING: En 49-årig mand og en 41-årig mand er blevet fundet skyldig i drabsforsøg mod en 36-årig mand i den såkaldte Elling-sag.

Det har et nævningeting ved Retten i Hjørring netop afgjort.

De to mænd er fundet skyldig i at have slået den 36-årige i hovedet med en gaffelnøgle, så han pådrog sig tre kraniebrud og efterfølgende overhældt ham med benzin for at brænde ham.

Det lykkedes dog ikke, da de to mænd kørte galt i en varebil med den 36-årige liggende omme bagi.

Den 49-årige har nægtet sig skyldig, mens den 41-årige har erkendt at have slået den 36-årige. Han hævder dog at have slået i nødværge, da den 36-årige angreb ham først, ligesom den 41-årige har nægtet at have hældt benzin ud over voldsofferet.

Derudover er det 36-årige voldsoffer også selv blevet fundet skyldig i vold ved at have slået to andre mænd - blandt andre den 41-årige.

Dramaet fandt sted omkring midnat 24. oktober, hvor den 36-årige blev fundet lemlæstet bagi varebilen, efter den havde påkørt en knallert. I forbindelse med politiets afsøgning efter spor, fandt politiet liget af en 50-årig kvinde på en mark få hundrede meter derfra.

Det viste sig at være den 36-åriges svigerinde, og det blev hurtigt fastslået, at hun ikke have været udsat for en forbrydelse.