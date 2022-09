Elsket konge plantede flag på Grenen - 118 år senere tjekkede ambassadør op på det

SKAGEN:4. juli 1907 blev der plantet et rødt flag med et hvidt elefantmotiv i sandet på spidsen af Grenen.

Hvorfor har fortabt sig i historiernes tåger, men det står klart. at manden, der satte flaget i sandet, ved fødslen fik navnet Chulalongkorn og siden blev kendt som kong Rama 5. af Siam - det senere Thailand.

39 år før seancen på den danske nordspids havde han som 15-årig besteget tronen i det asiatiske land. Han var manden bag det moderne Thailand, og selv om det asiatiske land under hans ledelse både skiftede navn og blev væsentligt mindre, står Chulalongkorn stærkt i thaiernes bevidsthed som den måske mest elskede konge nogensinde.

Han døde som 57-årig i 1910. Tre år forinden var han på sit andet besøg i Danmark, og den visit bragte ham altså en tur til Skagen og Grenen, hvor han plantede det røde flag med elefantmotivet helt ude på Grenens spids.

Direktør for Nordjyllands Kystmuseum, Henrik Gjøde Nielsen, viser Elefantflaget til den thailandske ambassadør til Danmark, fru Sirilak Niyom. Foto: Nordjyllands Kystmuseum

Flaget opbevares i dag på Kystmuseet i Skagen, og 118 år efter det kongelige besøg har museet haft besøg af en delegation fra den thailandske ambassade i København med fru ambassadør Sirilak Niyom i spidsen.

Kystmuseet har netop nu en midlertidig udstilling med Elefantflaget samt nogle historiske billeder fra det kongelige besøg på Grenen i 1907, og under besøget blev det aftalt, at flaget får en central placering i forbindelse med en ny turistudstilling, som kystmuseet planlægger at åbne i 2023 i samarbejde med den thailandske ambassade.