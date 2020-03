En hær af borgere klar til at hjælpe: - Det går stærkt, det her

FREDERIKSHAVN:Knap 900 borgere har allerede meldt sig ind i en Facebookgruppe, som blev oprettet i søndags.

Bag ”I Frederikshavn hjælper vi hinanden” står Maibritt Pedersen, og hun er selv lidt overrasket over den store interesse.

- Det går stærkt, det her. Der kommer nye til hver dag, og det betyder, at vi får mulighed for at hjælpe rigtig mange borgere, siger Maibritt Pedersen.

Et lignende initiativ

Søndag morgen hørte hun om et lignende initiativ i radioen, og så var der ikke langt fra tanke til handling med hensyn til en lokal indsats.

Maibritt Pedersen er ansat som Technical Writer i virksomheden ME Production A/S. I øjeblikket har hun hjemmearbejdsplads i villaen i Frederikshavn, hvor hun bor med mand og to børn.

- Jeg er bevidst om, at der i den kommende tid vil sidde rigtig mange borgere, som vil være isolerede i deres hjem. Og dem kan vi tilbyde noget praktisk hjælp, siger Maibritt Pedersen.

Gruppen af frivillige borgere kan for eksempel hjælpe med at handle ind, lufte hund eller hente medicin.

Måske kan det også blive aktuelt at oprette en telefonlinje, så gruppen kan få kontakt og en snak med borgere, som føler sig alene og ensomme.

- Jeg håber, at vi kan få et samarbejde med Frederikshavn Kommune, for der vil være en række borgere, som ikke er på Facebook. Det er vigtigt, at vi får koordineret indsatsen, siger Maibritt Pedersen.

Borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit Hansen (S), hilser ”I Frederikshavn hjælper vi hinanden” særdeles velkommen.

En glæde

- Det er en glæde i denne kritiske tid at opleve, hvor mange der stiller op og tilbyder sin hjælp. Jeg tager det op i den kommunale krisestab, hvordan kommunen kan spille sammen med de mange frivillige, der tilbyder hjælp. Det kan være formidling af tilbud om hjælp, udbredelse af budskabet og eventuelt noget koordinering, siger Birgit Hansen.

Borgerne kan få hjælp ved at melde sig ind i gruppen på Facebook eller ved at skrive til: maibritt07@gmail.com