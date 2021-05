En hel ø fik tilbudt vaccine: Sommeren bliver mere tryg

LÆSØ:- Jeg håber, at alle de læsøboere, der gerne vil vaccineres, får booket en tid. Det er en enestående chance, der ikke kommer igen, så hvis man gerne vil vaccineres, så er det med at slå til nu. Når vi kommer forbi den 24. juni er der nemlig lukket for vacciner på Læsø, siger Helle Christensen, forvaltningschef for ældre og sundhed i Læsø Kommune, ovenpå sidste uges nyhed om, at en dispensation fra Sundhedsstyrelsen har gjort det muligt at vaccinere cirka 700 læsøboere før tid.

Beslutningen om at fremrykke vaccinationstilbuddet for de cirka 700 borgere i alderen 16-64 år på Læsø er taget ud fra en vurdering af, at det vil spare både tid og transport.

-Det giver rigtig god mening, at vi nu kan tilbyde vaccination til den del af Læsøs befolkning, som endnu ikke er vaccineret. Dels sparer vi kostbar tid på transport af personale og udstyr frem og tilbage. Samtidig drejer det sig om så lille en mængde vacciner, at det ikke kommer til at påvirke vaccinationsudrulningen i resten af regionen, siger Ulla Astman, regionrådsformand i Region Nordjylland.

408 vaccinationer i torsdags

I torsdags blev det fremrykkede vaccinationstilbud så en realitet, da dørene til Læsøhallen blev åbnet til endnu en vaccinationsrunde. I alt blev 408 personer vaccineret, og af dem blev 250 stukket for første gang. I morgen tirsdag bliver der så åbnet for at vaccinere de unge under 50 med første stik. Her er der omkring 340, der i skrivende stund har meldt deres ankomst, inklusivt cirka 20 af Læsøs unge under 18, der er på fastlandet i forbindelse med deres uddannelse. Dermed går Læsø med stormskridt mod flokimmunitet.

-Jeg er taknemmelig for, at vi har fået lov til at vaccinere resten af vores befolkning på Læsø, så vi kan opnå den berømte flokimmunitet, siger Karsten Nielsen, borgmester på Læsø.

For at få alle folk med bliver der den 20 maj en ekstra vaccinationsdag.

-Det bliver et slags opsamlingsheat, så vi kan få alle med, siger Helle Christensen, der forventer at størstedelen af de 700 borgere, der ønsker det, vil være færdigvaccineret den 24. juni. Indsatsen mod corona bliver generelt højnet de kommende tid, da der bliver endnu bedre mulighed for at få foretaget en kviktest. Fremover vil man også kunne lyntestes fredag fra 16 til 19, og fra mandag den 17. maj podes der også om mandagen fra 16 til 19.

- De ekstra testdage bliver sat ind, så alle har mulighed for at blive testet 72 timer, inden et eventuelt ærinde, siger Helle Christensen.

Tryghed trods mange turister

26-årige David Stoklund Strøm stod først til at skulle vaccineres senere på sommeren, ifølge Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender. Sidste uges nyhed om en dispensation til Læsø og andre småøer har dog fremrykket den dato, og han kunne derfor allerede i torsdags lægge arm til første stik.

26-årige David Strøm har tænkt sig at blive på Læsø hele sommeren, og han er godt tilfreds med, at øens befolkning får muligheden for at blive vaccineret, inden sommerens gæster ankommer. Foto: Jacob Nymann Jensen

- Det er rart, at man ikke skal gå at bekymre sig om det hen over sommeren, hvor der er jo kommer mange turister til øen, og så håber jeg, at den fremrykkede vaccination betyder, at vi kan åbne noget mere op, siger David Stoklund Strøm og fortsætter:

-Det er jo ikke fordi, Læsø har været særlig hårdt ramt af coronaen, men når nu muligheden er der for at få vaccineret hele øen, så er det da med at slå til. Også i forhold til at vi har så mange ældre herovre. Det er med til at give en tryghed til dem også, at langt de fleste snart vil være vaccineret, siger han.

Ejvind Sørensens vaccination er blevet rykket nogle uger frem på grund af Sundhedsstyrelsens dispensation til Læsø. Foto: Jacob Nymann Jensen

54-årige Ejvind Sørensen hører ind under målgruppen 10c, og han havde derfor udsigt til først at skulle vaccineres i slutningen af maj, men også han er godt tilfreds med at vaccinekalderen er blevet rykket frem for læsøboerne.

-Jeg synes, det er godt, vi har fået muligheden for at blive vaccineret, inden sommeren går i gang for alvor, for vi ved jo, at der kommer en masse turister. Og selvom jeg egentlig ikke går rundt og er bange for at blive smittet, så er det da en tryghed, at vide man er vaccineret, når højsæsonen kommer. Derudover er der ikke så meget, der bliver ændret for mig, udover at jeg slipper for alt bøvlet med at blive testet, inden jeg skal noget, siger Ejvind Sørensen efter et velgennemført første stik torsdag eftermiddag i Læsøhallen.

Også Marta Castillo, der var mødt op for at blive vaccineret i torsdags, var glad for, at læsøboerne er blevet tilgodeset i vaccineudrulningen.

-Jeg synes, det er godt for vores unge, at de ikke skal vente så længe. Der er mange, der har job henover sommeren, hvor de er i kontakt med mange mennesker, så det er godt, de nu bliver vaccineret hurtigere end planlagt. Og så håber jeg, at vi snart kan komme videre fra alt det snak om corona. Det er ved at være noget trættende at høre om hele tiden, siger hun.

Efter en rundspørge blandt de vaccinerede i Læsøhallen står det således klart, at de fleste nævner, at netop timingen i at få øens befolkning vaccineret inden sommeren er velvalgt. Således også Elly Brønnum.

-Vi er sluppet relativt let fra det her på Læsø, men det er jo ikke til at vide, hvordan smitten udvikler sig henover sommeren, når alle turisterne kommer, så det er godt, at vi får mulighed for at blive vaccineret nu, så vi ikke behøver at bekymre os om det, da de fleste på øen nok vil være vaccineret til den tid. Men derudover ser jeg også frem til at slippe for alt det praktiske med at skulle testes, før man går til frisøren eller på restaurant, siger hun.