En mystisk gæst ved Skagen: Denne fugl fløj 4000 kilometer - i den forkerte retning

SKAGEN:I denne weekend afvikles Skagen Fuglefestival 2023 - og der er tilsyneladende kommet en mere sjælden gæst, end nogle af deltagerne formentlig havde drømt om.

En helt speciel fugl blev nemlig spottet for blot anden gang nogensinde i Danmark. Det skriver den lokale fugleentusiast Rolf Christensen i en mail til Nordjyske.

- Klokken 10.11 sidder jeg blandt 50 birdere (fuglespottere, red.) på Verndes Ende ved Grenen, da jeg spotter en lom, der svømmer langt væk ude i Kattegat, fortæller Rolf Christensen.

- Den har ikke hvid plet på flanken som sortstrubet lom, så den skal kigges nærmere på. Jeg skynder mig ud mod nordkysten, hvor fuglen kan ses ret tæt på.

Her er et af fredagens foto af stillehavslommen ved Skagen. Foto: Jonas Dencker Damborg Kjærgaard/Grenen Fuglestation

En flok på omkring en snes birdere er snart samlet på nordkysten. Flokken får snart artsbestemt og fotograferet fuglen som værende en såkaldt stillehavslom.

Det er som nævnt blot anden gang i historien, at stillehavslommen er spottet i Danmark. Den første af slagsen blev også set på Grenen, og det var i 2018.

For at nå til Skagen er stillehavslommen ifølge Rolf Christensen fløjet mindst 4.000 kilometer forkert - fra det nordøstlige Canada, hvor man finder de nærmeste ynglebestande.

Rolf Christensen startede selv Skagen Fuglefestival i 2006. I forbindelse med festivalen er der en præmie for den sjældneste fugl, der bliver set. Rolf Christensen vandt selv prisen i 2022 - og står nu takket være stillehavslommen også med særdeles gode muligheder for at gentage bedriften.