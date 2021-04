En ny skov til motion og hygge ved bålet

FREDERIKSHAVN:Engang lettede motor- og svævefly fra græsbanerne på Knivholt Flyveplads ved Hjørringvej. I dag henligger en stor del af den nedlagte flyveplads som dyrkede marker.

Men nu er det meningen at forvandle en stor del af området til bynær skov med motionsstier, shelters, bålhytter og motionsredskaber - en folkeskov.

Skovrejsningen skal ske i samarbejde med organisationen Growing Trees Network, som vil forestå plantning og pasning af de 80.000 træer, der doneres af Interflora.

Eneste vilkår for bistanden er, at den nye skov får betegnelsen ”folkeskov”.

Området på 39 hektar har i mange år været ejet af kommunen. Størsteparten er blevet dyrket med forpagtningsaftaler og en mindre er lejet ud til Danmarks Civile Hundeførerforening, som har en agilitybane.

Det er meningen at reservere et areal nærmest ved Øster Dal Vej til mulig senere boligbebyggelse i skovkanten.

Plan- og miljøudvalget behandlede sagen tirsdag, men udvaglet skal have den på dagsordenen igen senere.

- Vi vil være helt sikre på, at skovrejsningen ikke får den konsekvens, at der kommer restriktioner på bebyggelse af tilstødende arealer, forklarer udvalgsformand Peter Sørensen (V).

Den såkaldte skovbyggelinje på 300 meter gælder som udgangspunkt også ved nyanlagte skove, og det kan give problemer.

Området nord for ”folkeskoven” er nemlig udlagt til erhverv og et område syd for (ved gården Vester Dal) er i en ny kommuneplan udlagt til boliger.