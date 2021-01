En stor milepæl: Nu er ny flydedok kommet på plads

FREDERIKSHAVN:I sidste uge skete det, som havnen i Frederikshavn - og i særdeleshed Orskov Yard - har ventet på siden august.

Flydedokken "Dok 5", der ankom til havnen til stor fornøjelse for de lokale indbyggere i begyndelsen af august, er nu endelig kommet på plads på det nye kaj-anlæg. Det skete fredag 8. januar, præcist fem måneder, efter at den ankom til havnebyen.

Anløbet på havnen skete under en blå himmel, der pænt matchede dokkens udseende og havet, der denne dag glimtede i solens kraftige stråler. I første omgang anløb flydedokken den nordøstlige ydermole, men nu er den, som skrevet, helt efter planen rykket hen til havnens nye kaj-anlæg.

I optakten hertil var en længere rejse undervejs. 15. juli sidste år var der nemlig afgang for flydedokken og dens tro følgesvend, slæbebåden Fairplay 33, og kursen blev sat stik nordpå med en forventet rejsetid på i alt 30 dage. En rejse, der tog sin begyndelse i Tyrkiet.

Men allerede en uge før estimeret ankomst kunne frederikshavnerne stå op til noget af et syn, da flydedokken i al sin pragt blev slæbt på plads lørdag 8. august i det forgangne år. Den hurtige ankomst skyldtes et glimrende og roligt vejr på rejsen, der i alt blev 3700 sømil lang.

Den 180 meter lange og 30 meter brede flydedok, som er i stand til at løfte 10.000 tons, er blevet døbt "Dok 5". Tilbage i august kunne værftet berette om, at dokkens kostpris løb op i et tre-cifret millionbeløb og ville medføre en stigning på et endnu uvist antal arbejdspladser.

Den store flydedok blev bugseret ud fra Hat-San-værftet, der er beliggende omtrent en times kørsel sydøst for metropol- og millionbyen Istanbul.

Dok 5 bliver - som navnet også antyder - den femte dok i havnen, og det er forventningen, at den på sigt kommer til at øge kapaciteten betydeligt.

En 180 meter lang flydedok, der er bugseret ud fra tyrkiske Istanbul, ankom i begyndelsen af august til Frederikshavn Havn. Arkivfoto: Martél Andersen

Den bliver nu gjort klar, så den er klar til brug i løbet af denne måned. Herunder kan du se, hvad Port of Frederikshavn skrev.