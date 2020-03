En utraditionel kombination: Sygeplejersker og maskinmestre finder innovative løsninger

FREDERIKSHAVN:For anden gang afholdt MARTEC mandag Innovationscamp i samarbejde med UCN i Hjørring.

Konceptet er ret lige til: De maskinmesterstuderende fra MARTEC og de sygeplejerskestuderende fra UCN skal samarbejde om at finde innovative løsninger til problemstillinger i sundhedsvæsenet.

Tanken med projektet er, at begge grupper studerende skal blive bedre til at tænke innovativt og forhåbentligt få så gode idéer, at de kan bruges i det virkelige liv.

Til årets Innovationscamp skulle de studerende finde innovative løsninger på problemstillinger om brugen af plastik i sundhedsvæsenet og korrekt placering af kateter hos mænd samt undersøge hvordan man smartest muligt kan overvåge patienter i døgndrift.

Godt at komme på udebane

Men hvorfor det lige netop skal være de kommende sygeplejersker og de maskinmesterstuderende, der arbejder sammen om dette, kan uddannelsesleder på sygeplejerskeuddannelsen på UCN, Sanne Holm, svare på.

- Mange af vores studerende kan gå og bemærke nogle problemer, men ikke nødvendigvis have en idé til hvordan det skal løses. Så er det godt, at der kommer nogle udefra, der kan se tingene fra en anden vinkel og komme med nogle andre løsninger, siger hun.

- Vi har gjort os nogle erfaringer fra vores praktik, og der har de maskinmesterstuderende en indgangsvinkel, hvor de tænker mere teknisk og kan komme med nogle bud på løsninger, og så kan vi i fællesskab finde ud af, om de kan fungere i praksis, siger Maiken Trier Havnstrup, der læser på sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring.

Jan Jacobsen, der er leder af maskinmesteruddannelsen på MARTEC er også sikker på, at det kan komme hans studerende til gode, også selvom problemerne ikke tager udgangspunkt i deres eget fag.

- Man får altid noget ud af at komme på udebane og skulle tænke i andre baner, end man ellers er vant til, siger han.

- Vi er vant til at arbejde inden for vores eget område, men vi har de tekniske kompetencer, og så må vi bare komme med nogle forskellige bud på løsninger, og så kan de sygeplejerskestuderende hjælpe med at fortælle, om de rent faktisk kan virke, siger Tobias Eduardsen, maskinmesterstuderende på MARTEC.

Med udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra sygehusvæsenet skulle studerende fra MARTEC og UCN i grupper finde innovative løsninger. Foto: Peter Broen

Forhåbentligt tilbagevendende

Første gang Innovationscampen blev afholdt var i oktober sidste år. Her var det blandt andet Life Science Innovation (LSI), der var blandt tovholderne.

LSI er en forening, der arbejder med innovative løsninger til sundhedssektoren, og de hjælper blandt andet de studerende med at få deres idéer ført ud i livet ved at formidle kontakt mellem offentlige instanser, relevante parter i erhvervslivet og de studerende selv.

LSI var også med til årets Innovationscamp, men Jan Jacobsen fra MARTEC fortæller, at man på sigt håber at gøre det innovative projekt til et fast samarbejde mellem UCN og MARTEC, så Innovationscampen kan blive en fast tilbagevendende begivenhed.

- På den måde kan vi begge steder arbejde mere med innovation i dagligdagen, så vi har noget at trække på, når der er Innovationscamp, men også noget vi kan arbejde videre på bagefter.