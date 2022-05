Endnu et sjældent dyr er kommet til Nordjylland

Først kom spækhuggeren. Så kom hvalrossen. Og nu er et tredje og på disse egne sjældent dyr blevet set i Nordjylland.

Det drejer sig om, hvad flere betegner som en pukkelhval, der er blevet set ud for Bratten Strand.

Lige pludselig var hvalen så omkring os. Det var en vild oplevelse, det må jeg bare sige Anja Kammer

Flere har lagt både billeder og videoer af det store dyr på Facebook, og en af dem, der så pukkelhvalen på tæt hold, er Anja Kammer fra Strandby.

- Vi troede, at det var en spækhugger, nu når der har været en heroppe. Men en mand fra en båd, der kom tættere på, sagde til os, at det var en pukkelhval, forklarer hun om den store oplevelse.

At lige præcis Anja Kammer fik lov til at se hvalen, er lidt af en tilfældighed. Hun havde godt hørt fra en veninde om, at der muligvis var en spækhugger i vandet på de breddegrader, og derfor lagde hun sammen med sin mand og en veninde planerne om for, hvornår de skulle ud på vandet.

- Vi skulle have været afsted om aftenen, men da vi hørte, at der måske kom torden, lagde vi planerne om. På vej derud jokede vi med spækhuggeren og håbede, at vi kunne se den, forklarer Anja Kammer og fortsætter:

- Lige pludselig var hvalen så omkring os. Det var en vild oplevelse, det må jeg bare sige. Det var et godt bytte at få hval i stedet for torden.

Anja Kammer er en af de heldige, der har set, hvad flere omtaler som en pukkelhval ved Bratten Strand torsdag 19. maj 2022. Privatfoto, Anja Kammer

Tæt på, men ikke for tæt

Det er ikke første gang, Anja Kammer ser vilde dyr fra sin kajak. Hun har tidligere set sæler og et marsvin, men torsdag blev altså første gang, hun så en hval.

Da hun tog billederne, var hun omkring et par hundrede meter fra den.

- Hjertet begyndte at banke lidt, da vi så dyret. Så roede vi lidt tættere på, til vi kom der, hvor vi havde taget billeder. Så turde vi ikke mere, siger Anja Kammer og fortsætter:

- Vi kiggede på den i en halv time, og roede så hjemad igen.

Anja Kammer forrest, hendes mand i midten og Sanne Spanner Madsen var tre heldige kajakroer, der torsdag så pukkelhvalen. Privatfoto, Anja Kammer

Mange ror i kajak i en livstid uden at opleve en hval så tæt på, men helt den ventetid fik Anja Kammer altså ikke. Hun har sejlet i et års tid, men endnu vildere er det faktisk for hendes mand, som fik sit kajakbevis i sidste uge.