Englen har til opgave at passe på trafikcentret - og Thomas lover, at den kommer på plads igen

SÆBY:Trafikcenter Sæby Syd er ved at få bygget en ny vaskehal.

I den forbindelse har vågne borgere rettet henvendelse til Nordjyske, fordi der pludselig er "noget", som mangler ved græsarealet foran trafikcentret.

Og "det" der mangler er ikke hvem som helst. Der er nemlig tale om en skulptur, som forestiller en engel.

I øjeblikket er der ved at blive bygget en ny vaskehal ved Trafikcenter Sæby Syd. Derfor bliver englen flyttet. Tommy Thomsen

Navnet på skulpturen er “Obefintlig ängel”, og navnet kan bedst oversættes som “ikke-eksisterende engel”.

Skulpturen er udført af den svenske kunstner Björn Selder og blev opstillet i 1997 i forbindelse med trafikcentrets indvielse. Skulpturen er udført i diabas (en basaltisk bjergart) og bronze.

Et ældre foto af skulpturen ved trafikcentret. Foto: Jørgen Peder Clausager

Forpagter af Trafikcenter Sæby Syd, Thomas Rugholm, fortæller med et smil, at det er meningen, at englen skal passe på trafikcentret.

- Derfor stiller vi selvfølgelig skulpturen op igen, når vaskehallen er bygget. Den kommer bare til at stå lidt tættere på rundkørslen, fortæller Thomas Rugholm.