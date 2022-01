Enhver hunde-ejers mareridt: Boss er væk på 6. døgn

FREDERIKSHAVN:Emil Thomsen bor ude på landet nord for Frederikshavn. Huset i Øster Holmen er omgivet af marker. Her har Boss tit løbet rundt, ligesom det skete 1. januar klokken 9.

- Han var bare ude alene i fem minutter. Så var han væk. Fuldstændig forsvundet, og ingen har set ham siden.

Og det er ikke, fordi Emil og mange andre ikke har ledt efter den et-årige han-hund Boss. De har ledt omkring Øster Holmen, i Strandby, Elling, Bratten, Kvissel, sågar i Frederikshavn. Der er ingen spor af Boss.

Boss er af racen American Bully, som ikke anses for at være på nogen måde aggressiv. På de løbesedler med efterlysningen Emils unge hund, står der tværtimod, at Boss kan være meget bange og stresset.

- Så vær forsigtig med at lokke eller kalde eller gå efter mig, for så løber jeg måske bare længere væk, skriver de på plakaten med overskriften: ”Hjælp mig hjem det haster”.

Emil Thomsen ved ikke, hvor hunden kan være blevet af.

- Det undrer mig, at nu har han været væk i så lang tid, og ingen har set en løs hund.

American Bully er slet ikke en race, der strejfer omkring, fordi den har fået færten af noget. Boss er heller ikke bange for fyrværkeri, som kunne være en forklaring, da han stak af 1.januar.

- Jeg ved overhovedet ikke, hvorfor han stak af. Det har han aldrig gjort før, siger Emil Thomsen.

Frost og kulde kan være fatal for mennesker. Om det samme gælder en hund som Boss. Emil ikke svare på.

- Den har ikke ret meget fedtlag.

Han håber på at finde Boss i live, og kan ikke finde ro, når den er væk. Men han er også ærlig og siger:

- Hvis nogen finder ham død, så vil det give en afklaring for mig. Jeg er urolig for, hvad der kan være sket, og jeg fortsætter med at lede.

Har du fundet Boss, så ring til Emil Thomsen på 52 68 83 91.